過世詩人的夢 金門豆梨花飛雪背後有洋蔥

美麗的豆梨花是金門的原生植物，原本瀕臨絕種，因為一個「豆梨夢」，讓它受到各界矚目，甚至才有後來的復育。

熱愛家鄉的詩人吳承明某次返鄉看到金門竟有如此美麗卻鮮為人知的花，於是帶回種子細心培育，準備將來將種苗送回家鄉，他生前有3個「金門大夢」，其中之一就是希望有朝一日豆梨能在金門遍地開花、飄香處處。

遺憾的是，吳承明於2014年6月因車禍意外過世，為了圓他生前「我的金門大夢」遺願，吳承明遺孀盧翠芳積極努力奔走、以及各界藝文好友和金門縣政府的大力協助下，2014年底，數百顆豆梨苖運抵金門苗圃。

隔年3月，盧翠芳和鄉親在金湖鎮黃海路礦區種下豆梨苗木；2016年植樹節前夕，盧翠芳和藝文人士在舉辦了「文學金門豆梨祭」活動，並分送民眾200株豆梨幼苗，還在文化局前的花圃種下6棵豆梨樹。

原來盧翠芳不只幫吳承明圓了種滿豆梨花的夢，還籌辦了「文學豆梨祭」，她用丈夫因遭車禍的理賠金，在金門高中設一個文學獎學金，希望能培育更多文化人，將小愛化成大愛。

盧翠芳回憶，吳承明喜歡種花，生前特別喜歡搜羅稀有或美麗的品種，以前他回金門探親，總會隨手帶幾盆花卉回金門栽種，希望家鄉的植物景觀能多增一些繽紛色彩。直到看了金門國家公園管理處編的〈浯洲芳草〉之後，才知道，在金門土地上本來就有一些珍稀而且極為美麗的植物。

她說，有幸在五虎山趕上豆梨花期，那年花開得特別晚，即使已到三月下旬，他們仍然遇上豆梨花怒放的盛景，吳承明完全被那種雪白細緻成千上萬的氣勢給鎮懾住了。心想：金門有這麼美麗的植物，而鄉親卻無緣一見，真是太可惜了。