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金門三月雪 豆梨花盛開如浪漫飛雪

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
現在是美麗豆梨花盛開的時節，金門縣林務所表示，4月初還可以看到它美麗的身影，想賞花的民眾腳步要快。記者蔡家蓁／攝影
現在是美麗豆梨花盛開的時節，金門縣林務所表示，4月初還可以看到它美麗的身影，想賞花的民眾腳步要快。記者蔡家蓁／攝影

春天繁花盛開，金門現在最夯的是賞豆梨花，不少人都說，如果油桐花是苗栗的五月雪，那豆梨花就是金門的「三月飛雪」，春華芳菲，豆梨盛開，小巧可愛的豆梨花，在金門因花期長與霧季重疊，頗有清新脫俗的美感。

最近不少金門民眾都到植物園的豆梨樹下拍照，豆梨盛開的季節，在美麗的豆梨花下，猶如置身在雪白的花海下，怎麼拍都好看，金門縣林務所長鐘立偉表示， 豆梨在分類上為薔薇科梨屬一種植物，在大陸、台灣及日本等國家均有分布，在台灣金門、台中等縣市亦可發現，適宜溫暖潮濕氣候，常見於海拔80-1800公尺的山坡、平原或山谷雜木林中。

豆梨冬天呈休眠狀態，盛開於3月，豆梨需要五年以上植株才會開花，在野外有被盜挖的壓力。 金門原來只有在五虎山與太武山才得見，林務所在民國98年隨即進行復育工作，目前在植物園內盛開的豆梨花，在99年時種下，當時主要規劃作為種子園採種使用，目前林務所每年均可培育3000至4000的種子苗，並在照護約3年後進行推廣栽植。

據了解，豆梨是世界最小的梨子，因果實小的有若豆子般，故而得名，它有著美麗的小白花，也是金門唯一梨屬植物，它是落葉性喬木，高可達3-5公尺，豆梨每個花芽可孕育十朵左右的豆梨花，花苞暈染著淺淺的胭脂紅，花開時卻轉為脂玉般的雪白色，襯托著紫紅色的花蕊，十分惹人憐愛。

既然是梨子的一種，不少人好奇，它到底好不好吃？鐘立偉說，豆梨果實小而乾澀，直徑約只有1公分，不適合人類食用，但反成了鳥類的最愛；也因為豆梨的果實，吸引不少鳥類前來金門棲息，豐富了金門的生態。

鐘立偉表示，由於豆梨從種子到開花約需5至6年的時間，進行開始進行扦插苗的試驗，透過景點的栽植與環境營造方式，希望能打造具金門代表性的原生植栽景觀。

金門植物園的豆梨花目前正盛開，等您利用清明假期前來賞花。記者蔡家蓁／攝影
金門植物園的豆梨花目前正盛開，等您利用清明假期前來賞花。記者蔡家蓁／攝影
最近不少金門民眾都到植物園的豆梨樹下拍照，豆梨盛開的季節，在美麗的豆梨花下，猶如置身在雪白的花海下，怎麼拍都好看。圖／金門縣林務所提供
最近不少金門民眾都到植物園的豆梨樹下拍照，豆梨盛開的季節，在美麗的豆梨花下，猶如置身在雪白的花海下，怎麼拍都好看。圖／金門縣林務所提供
豆梨每個花芽可孕育十朵左右的豆梨花，花苞暈染著淺淺的胭脂紅，花開時卻轉為脂玉般的雪白色，襯托著紫紅色的花蕊，十分惹人憐愛。圖／金門縣林務所提供
豆梨每個花芽可孕育十朵左右的豆梨花，花苞暈染著淺淺的胭脂紅，花開時卻轉為脂玉般的雪白色，襯托著紫紅色的花蕊，十分惹人憐愛。圖／金門縣林務所提供
金門植物園的豆梨花目前正盛開，等您利用清明假期前來賞花。記者蔡家蓁／攝影
金門植物園的豆梨花目前正盛開，等您利用清明假期前來賞花。記者蔡家蓁／攝影
金門豆梨花最近正盛開，不少親子都利用假期尋花拍照，留下最溫馨的畫面。記者蔡家蓁／攝影
金門豆梨花最近正盛開，不少親子都利用假期尋花拍照，留下最溫馨的畫面。記者蔡家蓁／攝影
金門原來只有在五虎山與太武山才看的見豆梨花，目前在植物園內盛開的豆梨花，就是林務所在民國98年復育的，最近正是賞花好時節。記者蔡家蓁／攝影
金門原來只有在五虎山與太武山才看的見豆梨花，目前在植物園內盛開的豆梨花，就是林務所在民國98年復育的，最近正是賞花好時節。記者蔡家蓁／攝影

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