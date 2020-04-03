墾丁珊瑚周保育重頭戲 遇疫情縮水只剩靜態展

農曆3月23日（國曆4月15日）「媽祖生」前後，是墾丁珊瑚釋出精卵繁殖的高峰期；墾管處、中民國水中攝影協會及台灣珊瑚礁學會學會，每年在4月舉辦的珊瑚保育活動，今年因防疫考量，決定取消原規畫的「不塑之客，海好有你」海洋科普講座、海洋音樂會及淨海活動，只在4月7日至5月31日於遊客中心展出「要塑膠，還是要海洋？」

墾管處說，為配合中央疫情指揮中心各項防疫指導，在多重因素考量下，為避免因群聚造成防疫破口，經協商後，決定取消規畫多時的淨海活動，對於海下的廢棄物，將回歸由墾管處同仁及海洋保育志工清理，未來也將結合在地潛水業者、教練共同維護海洋環境。

墾管處說，在遊客中心展出「要塑膠，還是要海洋？」的主題展覽，希望讓大眾瞭解海廢議題，並重視海洋環境與保育珊瑚礁；海洋廢棄物長時間累積所帶來的效應和經由食物鏈進入生物體內，已嚴重威脅海洋生物也破壞海洋環境，淨灘、淨海雖能短暫清除垃圾，但無法根治問題，追本溯源應深入思考人類在整體環境中的角色，以行動落實垃圾減量，從源頭開始減量。