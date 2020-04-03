高中生額溫偏高一度無法進納骨塔祭拜 高市掃墓防疫嚴

清明節前一天，高雄市公墓區、納骨塔掃墓祭拜的人不多，一位和家人到大寮拷潭納骨塔祭拜的男子說，和去年比，今年人少到不用接駁車，祭拜區完全不擁擠，覺得比較輕鬆。 要進入各公立納骨塔的民眾必須由殯管處人員量額溫，一名隨母親要到塔內祭拜的高中生第一次被量到攝氏37.5度的額溫，無法入內，到蔭涼的地方休息一下再量，低於37度才得以進入塔內祭拜先人。

「防疫期間，總是不方便，量額溫、管控進入納骨塔的人數，都可以接受。」高雄市政府民政局殯管處在各公立納骨塔外設檢測點，量額溫、管控每次塔內人數在100人以下，今天前往祭拜先人的民眾多能接受。

目前高雄市距市區較近的最大公墓區拷潭公墓區和納骨塔區，從上星期六、日就有民眾陸續前去祭拜、掃墓，殯管處人員表示，上星期日人最多，昨天可能因為高雄下雨，人最少，今天放晴，掃墓的人稍多一點。

去年曾因掃墓的人太多，搭接駁車到塔區的張先生說，知道今年因為防疫的緣故，取消接駁公車，還有點擔心要走一大段路，上午和家人改騎機車到拷潭，人不多，機車可以直接騎到納骨塔後方的停車場，根本不用接駁車。

大寮警分局在納骨塔入口前方的路口管制汽車進入，也在公墓區的東面設一個汽車停車場，往年掃墓人潮最多的上午11點之前，汽車停車場都未停滿，空位不少。

到拷潭納骨塔祭拜的民眾，多在塔外點香祭拜，推派1、2人進入塔內合掌拜先人。一名和媽媽要入塔區的高中男生被量到攝氏37.5度的額溫，覺得不可置信，殯管處人員告訴他到一旁的蔭涼處休息一下再量，高中生接受建議，休息一會，喝點飲料，過約5分多鐘再量一次，額溫降到36度多。

岡山、燕巢深水山等公墓和納骨塔區，今天掃墓的人也比往年少很多，維持交通秩序的警方表示，通往這些區域的道路，上午的交通順暢。