清明無法赴陸參加祭祀大典 王姓宗親會首辦視訊祭祖

每年清明節前後，台中市王姓宗親會皆會率團前往大陸福州參加祭祀大典，今年因疫情影響，宗親會成員無法前往福州參加祭祖，兩岸宗親會決定首度以視訊連線，共同舉行祭祖活動，讓兩岸宗親跨海祭祖。

台中市王姓宗親會副總幹事王世隆表示，清明祭祖是中華傳統文化，台中市王姓宗親會共有200多名會員，每兩年皆會赴大陸福州，參加已有11年歷史的開閩三王祭祀大典，感念唐朝開閩三王對開墾福建所作的貢獻。

今年因疫情嚴峻，宗親會成員無法前往福州參加祭祖都感到相當惆悵，為了表達對先祖的敬意，因此宗親會決定首次進行視訊連線祭祖。王世隆說，因為是第一次操作，設備及網路都不熟練，流程約延誤5分鐘，幸好後來漸入佳境，若明年清明節疫情尚未趨緩，不排除也採取視訊祭祖。