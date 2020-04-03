口罩亂丟恐成防疫漏洞 高雄環保局加重罰鍰至3600元

新冠肺炎疫情全球肆虐，許多人出門都戴口罩，高雄市環保局指出，病人佩戴口罩可防止飛沫病毒向外傳播，佩戴口罩也可有效防止肺炎病毒藉由飛沫進入呼吸道，但提醒民眾應妥善裝入垃圾袋後再交給垃圾車收運處理，隨意亂丟將加重罰款。

為避免亂丟口罩造成防疫缺口，高雄市環保局今天表示，依環保署最新規定，防疫期間亂丟口罩汙染行為已提高裁罰標準，違規亂丟口罩者，自即日起第一次查獲的罰鍰將由原本1200元提高至3600元，再犯者最重可處罰6000元，呼籲民眾不要心勿存僥倖，亂丟口罩、以免荷包失血。