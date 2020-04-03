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口罩亂丟恐成防疫漏洞 高雄環保局加重罰鍰至3600元

聯合報 / 記者謝梅芬／高雄即時報導
為避免亂丟口罩造成防疫缺口，環保局今天表示，依環保署最新規定，防疫期間亂丟口罩汙染行為已提高裁罰標準，違規亂丟口罩者，自即日起第一次查獲的罰鍰將由原本1200元提高至3600元，再犯者最重可處罰6000元。記者謝梅芬／攝影
為避免亂丟口罩造成防疫缺口，環保局今天表示，依環保署最新規定，防疫期間亂丟口罩汙染行為已提高裁罰標準，違規亂丟口罩者，自即日起第一次查獲的罰鍰將由原本1200元提高至3600元，再犯者最重可處罰6000元。記者謝梅芬／攝影

新冠肺炎疫情全球肆虐，許多人出門都戴口罩高雄市環保局指出，病人佩戴口罩可防止飛沫病毒向外傳播，佩戴口罩也可有效防止肺炎病毒藉由飛沫進入呼吸道，但提醒民眾應妥善裝入垃圾袋後再交給垃圾車收運處理，隨意亂丟將加重罰款。

為避免亂丟口罩造成防疫缺口，高雄市環保局今天表示，依環保署最新規定，防疫期間亂丟口罩汙染行為已提高裁罰標準，違規亂丟口罩者，自即日起第一次查獲的罰鍰將由原本1200元提高至3600元，再犯者最重可處罰6000元，呼籲民眾不要心勿存僥倖，亂丟口罩、以免荷包失血。

高雄市環保局從今天起將派稽查員加強巡檢醫院、捷運站、火車站、高鐵站，及客運站出口等易遭亂丟口罩場所，一旦查獲亂丟口罩行為，將不經勸導直接開單告發取締並重罰。

高雄市有不少醫療院所設有口罩丟棄專用桶。記者謝梅芬／翻攝
高雄市有不少醫療院所設有口罩丟棄專用桶。記者謝梅芬／翻攝

口罩 高雄市 新冠肺炎

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