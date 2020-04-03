疫情期間親情溫暖不斷線 恆基護理之家推行動視訊車
新冠肺炎疫情持續發燒，屏東恆春基督教醫院除購買紅外線偵測儀偵測入院民眾體溫外，為避免護理之家體弱的高齡長者引發群聚感染，上周六起禁止所有訪客，為撫慰入住長者與家人間的思念之情，工作人員貼心推出「行動視訊車」，長者可以和家人視訊對話，讓疫情期間的親情溫暖不斷線。
恆基企發室主任林玦如表示，護理之家住民有23人，多是行動不便的高齡長輩，護理之家禁止訪客進入後，長者也能體諒，原本工作人員以手機讓長輩跟家人視訊，發現多數長輩視力不佳，嫌手機螢幕太小，沒辦法清楚看到家人，工作人員發揮創意推出「行動視訊車」。
她說，恆基購買1台32吋的電腦螢幕放在推車上，讓長者透過較大的螢幕跟家人視訊，臥床不能自由行動的長輩也能透過推到床前的電腦和家人通話，也讓家屬即時了解長輩在院裡的狀況及健康情形。
「長輩初次體驗大螢幕視訊時，看到子孫就在面前，感覺新奇又開心！」林玦如說，視訊已成為護理之家阿公阿嬤討論的話題，大家都很待與家人視訊的時刻，看見他們和家人視訊時的笑容，同仁也樂當「愛的接線生」，在嚴峻的疫情期間讓親情溫暖不斷線。
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