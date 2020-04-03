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高雄楠梓加工區創設半世紀 終於有小7了
創設逾半世紀的高雄楠梓加工區，終於有小7了！經濟部加工出口區處因應園區內員工需求，爭取法規綁，開放便利商店設置，統一超商在本月1日已進駐開設楠鎮店。
高雄楠梓加工區內有許多知名大廠，包含日月光半導體、楠梓電子、華泰電子、國巨、萬寶至馬達、台弟工業等公司設廠，區內員工逾4萬人，但礙於法規，原本沒有任何便利超商進駐，生活機能不便。
加工處表示，楠梓加工區屬「乙種工業區」，據原法令規定，不得設置便利商店等一般商業設施。為提升加工出口區生活機能，加工處多次拜訪高雄市政府都發局及經發局，爭取法令鬆綁，終獲市府同意於楠梓園區內設置便利商店。
加工處表示，法規鬆綁後，國內3大超商都表達進駐意願，經公開評 選後，由統一超商獲選，未來，區內廠商如願意提供適當位置設立智販機，將更能貼近所屬員工消費需求。
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