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基層里幹事防疫上緊發條 「你放假掃墓，我加班追人」

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
清明連續假期，高雄市鳳山區公所的里幹事們仍在電話關懷追蹤居家檢疫個案。記者徐如宜／攝影
清明連續假期，高雄市鳳山區公所的里幹事們仍在電話關懷追蹤居家檢疫個案。記者徐如宜／攝影

清明連假，大家忙著掃墓、踏青透透氣，高雄市鳳山里幹事謝璨安和伍峰立早早就來到區公所，有些同事也陸陸續績來，簡單打個招呼就趕快投入防疫業務。雖然大家才逐戶送完防疫包，也沒什麼好好喘息的時間，趕快開電腦看看轄區有沒有什麼新增居家檢疫的個案，不分平日、假日，這已是每天的日常。

高雄市目前需要居家檢疫者超過4200人，「今天有40幾個電話要打！」謝璨安說，要通通打完，兩、三個小時跑不掉，還有同事手機費打到暴增，所以放假也乾脆到辦公室打。主要是請問居家檢疫者身體狀況如何？有沒有什麼需要協助的？遇到對方有些問題，或是情緒不好，還得忍受一下抱怨。等到終於打完了，已經有些「燒聲」，趕緊拿出一顆喉糖含在口中。

里幹事伍峰立則是一直關注著LINE，因為要電話關懷的居家檢疫者名單裡，滾動式有連上LINE大概20個左右。中央規定每天下午一、兩點前要回報關懷狀況。只是這些居家檢疫者，有的是有時差的，有的是每天夜間要與國外視訊會議的，有的是要線上上課的，還有的是睡到七晚八晚的，都不喜歡里幹事太早吵。他指著手機螢幕，像對這個LINE的對象，早上8點就發出關懷訊息，都已經11點多了還不見回應。「不管怎樣，一定得找到人。」

里幹事反映，以前送防疫包，是要送到門口，然後拍照存證；現在送防疫包，是先與對方聯繫，有時是掛在門把，再讓居家檢疫者自己取。有些人住在大樓裡，不想讓別人知道，就會請家人到管理室取；甚至有人要求希望將防疫包重新「包裝」，不希望鄰居看出來端倪。也有人拒收防疫包，說這裡面的東西都有了，要把資源留給其他更需要的人。

擔任里幹事21年的許小姐說，以前SARS都沒有這麼累，現在防疫業務量增加了許多，一般業務也沒有停，但碰上了也沒辦法，大家都勉力完成任務。

高雄市三民區手中最多居家防疫個案最多的里幹事，就要負責將近100人，若光打電話就要打到天荒地老，其他什麼事都不用做了。區長藍美珍表示，會請同事間相互支援，以減輕里幹事的工作壓力。

高雄市民政局長曹桓榮表示，內政部有提出對民政系統的一致性補助構想，但尚未落實，希望能夠儘快宣布。里幹事等工作人員若因防疫有額外的出勤，當然都算加班。

清明連續假期，高雄市鳳山區公所的里幹事們仍在電話關懷追蹤居家檢疫個案。記者徐如宜／攝影
清明連續假期，高雄市鳳山區公所的里幹事們仍在電話關懷追蹤居家檢疫個案。記者徐如宜／攝影
清明連續假期，高雄市鳳山區公所的里幹事們仍在電話關懷追蹤居家檢疫個案。記者徐如宜／攝影
清明連續假期，高雄市鳳山區公所的里幹事們仍在電話關懷追蹤居家檢疫個案。記者徐如宜／攝影

居家檢疫 高雄市

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