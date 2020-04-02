疫情攪局返鄉民眾大減 金門機場超冷清

連續4天的清明連假，從今日展開，金門尚義機場雖出現不少返鄉的民眾，但搭載率明顯偏低，往金門航班，一整天共有38架次，搭載率卻不到往年的一半，此外，機場到處也是空蕩蕩的，看得出來受疫情影響，不少人都取消返鄉掃墓的行程。

清明節是金門的大日子，家家戶戶都要祭祖拜拜與到公墓「掛墓紙」，往年的此時，航空輸運幾乎都是班班客滿，甚至還要出動清明包船輸運，但今年受新冠肺炎疫情的影響，民眾返鄉的意願大減，不少人都採取線上掃墓或拜託在家鄉的親友代為掃墓。

今天金門尚義機場的旅客雖增多，但跟往年清明返鄉的人潮相較，明顯少了一大半，總計立榮從台北、台中、高雄、嘉義等地飛往金門的航班共有25架次；華信航空從台北、台中飛往金門共13架次，但每架次都未客滿，還都有空位。