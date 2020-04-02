聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情攪局返鄉民眾大減 金門機場超冷清
連續4天的清明連假，從今日展開，金門尚義機場雖出現不少返鄉的民眾，但搭載率明顯偏低，往金門航班，一整天共有38架次，搭載率卻不到往年的一半，此外，機場到處也是空蕩蕩的，看得出來受疫情影響，不少人都取消返鄉掃墓的行程。
清明節是金門的大日子，家家戶戶都要祭祖拜拜與到公墓「掛墓紙」，往年的此時，航空輸運幾乎都是班班客滿，甚至還要出動清明包船輸運，但今年受新冠肺炎疫情的影響，民眾返鄉的意願大減，不少人都採取線上掃墓或拜託在家鄉的親友代為掃墓。
今天金門尚義機場的旅客雖增多，但跟往年清明返鄉的人潮相較，明顯少了一大半，總計立榮從台北、台中、高雄、嘉義等地飛往金門的航班共有25架次；華信航空從台北、台中飛往金門共13架次，但每架次都未客滿，還都有空位。
航空業者表示，原本先前清明節的訂位是「班班客滿」，甚至後來還加開一班加班機，但受疫情影響，很多民眾在上周都陸續退票，取消行程，演變成這幾天的連假航班幾乎「班班有空位」，算是史上載客率最低的連假。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言