快訊

英相強生染新冠肺炎一周後仍有症狀 將繼續隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓國瑜和市府人員拍短片宣導防疫 連3瓶高粱酒也登場

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜和市政府新聞局人員拍短片宣傳防疫，告訴居家檢疫者如何安心在家檢疫。圖／翻攝高雄市政府新聞局短片
高雄市長韓國瑜和市政府新聞局人員拍短片宣傳防疫，告訴居家檢疫者如何安心在家檢疫。圖／翻攝高雄市政府新聞局短片

居家檢疫14天要如何度過？高雄市韓國瑜和市政府新聞局人員拍了一支5分16秒的防疫短片，韓國瑜扮成1999市民專線「特約人員」，在線上告訴居家檢疫者這14天可以追劇、可以線上學習，里長會每天打電話詢問現況，社會局會安排送餐，環保局清潔隊會定時前往收垃圾，請居家檢疫者安心待在家檢疫。有趣的是，影片連所謂的「3瓶高粱酒」都搬上去演，令人莞爾。

影片中的主角是一位美國回來的留學生，按政府防疫政策，必須居家檢疫14天，這位美歸小姐居家期間，打掃屋子，睡覺、美容、用電腦上線，到了第7天，備感無聊，打了電話給1999，線上話務人員韓國瑜登場，告訴她市府有防疫包、有TV卡片，按序號輸入，可以看影片。

至於高雄市政府為居家檢疫者做那些事？社會局送餐、環保局打電話通知收垃圾、里長打電話問有沒有發燒等症狀。民政局趁機宣導清明節時可線上祭拜先人，衛生局提醒可以打電話關心在長照機構的長輩；如果再覺得無聊，1999特約話務韓國瑜告知高雄市政府有500堂線上英文教學課程，還有60萬題線上題庫免費學習。

日前有高雄市政府前官員在臉書質疑韓國瑜與賓客喝3瓶高粱酒，這支影片把這一段搬上來，美歸小姐打電話關心在長照機構的「三叔公」，問三叔公：「陳阿姨說你一次可以喝三罐高粱，是真的嗎？」三叔公搖著扇子輕鬆的表示：「聽說2小時要喝50個SHOT，三叔公又沒有特異功能，當我喝高粱來消毒身體哦？」

透過影片，也為觀光局行銷高雄的新影片「出去走走」來個「置入性行銷」，檢疫第13天為結束檢疫提早做準備，看證實健康無虞之後能到高雄那些地方走走；檢疫14天之後，確定無感染，即可出去走走！韓國瑜最後呼籲市民一起加入防疫志工的行列。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

韓國瑜 居家檢疫 高雄市 新冠肺炎

延伸閱讀

韓國瑜：高雄是武當派 有後發優勢

看見韓國瑜拚市政 他寫歌從黑韓變陽光

影／抓住發展勢頭 韓國瑜：北台灣是少林、高雄是武當

愚人節被喊錯2次「韓世瑜」 韓國瑜莞爾：我被改名了？

相關新聞

疫情攪局返鄉民眾大減 金門機場超冷清

連續4天的清明連假，從今日展開，金門尚義機場雖出現不少返鄉的民眾，但搭載率明顯偏低，往金門航班，一整天共有38架次，搭載...

韓國瑜和市府人員拍短片宣導防疫 連3瓶高粱酒也登場

居家檢疫14天要如何度過？高雄市長韓國瑜和市政府新聞局人員拍了一支5分16秒的防疫短片，韓國瑜扮成1999市民專線「特約...

受疫情影響 金門蔡氏500人營區掃墓祭祖首次縮小規模

每年農曆清明節的前一日，瓊林蔡氏家族都會到位於金防部核心地帶的太武山管制區內，祭掃祖墳，然後500多人就在祖墳旁站著「吃...

91歲校友永久缺席百年校慶 《美濃外婆》成書彌補缺憾

高市美濃龍肚國小今年慶祝百年校慶，91歲校友李鍾菊梅將校慶日惦記在心，卻不幸在去年春天辭世，來不及參與「校友回娘家」活動...

國際志工日社工師表揚停辦 3名「俏媽咪社工」不在意

今天是國際社工日，因應新冠肺炎疫情，衛福部停辦全國社工師表揚活動，屏東家扶中心3名獲表揚的社工督導吳銀卿、資深社工師沈嘉...

清明時節雨紛紛 高市登革熱5例加強防治清除積水容器

清明連假高雄天氣預報會有局部降雨，高雄市鳳山區龍成里連續4周病媒蚊監測指數過高，市府各局處團體進行「鳳山區登革熱聯合大掃...

影／夢想登陸月球觀景？台灣就有鬼斧神工月世界之美

台灣有美景勝地，也有土地貧瘠的惡地，像台南草山月世界（左鎮月世界）、高雄田寮月世界、高雄燕巢月世界、台東利吉惡地、台東富...

校園防疫封閉期間還硬闖溜狗運動 高雄最高罰1萬5千

為防疫需要，高雄市政府宣布5月3日前，高中職以下校園暫停對外開放，不過還是有學校發現民眾硬闖，進去溜狗或運動。高雄市衛生...

疫情衝擊！ 高雄享溫馨婚宴館幾無顧客 岡山新館延開幕

擁有12家KTV和3家宴會館的高雄享溫馨企業，受到新冠肺炎疫情影響，近期業績大幅下滑，總經理李奇霖說，KTV業績減少約6...

影／高市茂林觀光大門設量測站 遊客族人全面量體溫

清明連假展開，高雄市茂林區今天起實施全面量體溫措施，所有進入茂林國家風景區茂林三部落的遊客與族人都要測量體溫。今天是新制...

清明連假墾丁開出住房紅盤 業者嘆：殺到見血的房價

清明4天連假今天展開，前往屏東墾丁和台東的返鄉掃墓和度假的車潮，一早湧入省道台1線枋寮水底寮五岔路口南下車道，上午8時每...

和埔里產季錯開 高屏春季百香果登場

百香果香氣濃郁，口感酸甜可口，深獲民眾喜愛，高屏地區具備穩定生產早春百香果條件，農委會高雄農改場輔導三年，高屏地區百香果...

熱門新聞

桃園2區間測速上路汽機超速多 最高2重機超速30多挨罰

台中知名裕毛屋超市4月6日歇業？業者證實：因應疫情

大黑松小倆口土城廠吹熄燈號　元首館：我們還在

台中北區民眾忍很久了 立委莊競程籲：盧秀燕兌現承諾

基隆陳薇仲公開570萬議員配合款 民眾參與投票結果出爐

搭乘大眾運輸返鄉人潮減少 新北賣場周邊車流反而較多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。