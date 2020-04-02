韓國瑜和市府人員拍短片宣導防疫 連3瓶高粱酒也登場

居家檢疫14天要如何度過？高雄市長韓國瑜和市政府新聞局人員拍了一支5分16秒的防疫短片，韓國瑜扮成1999市民專線「特約人員」，在線上告訴居家檢疫者這14天可以追劇、可以線上學習，里長會每天打電話詢問現況，社會局會安排送餐，環保局清潔隊會定時前往收垃圾，請居家檢疫者安心待在家檢疫。有趣的是，影片連所謂的「3瓶高粱酒」都搬上去演，令人莞爾。

影片中的主角是一位美國回來的留學生，按政府防疫政策，必須居家檢疫14天，這位美歸小姐居家期間，打掃屋子，睡覺、美容、用電腦上線，到了第7天，備感無聊，打了電話給1999，線上話務人員韓國瑜登場，告訴她市府有防疫包、有TV卡片，按序號輸入，可以看影片。

至於高雄市政府為居家檢疫者做那些事？社會局送餐、環保局打電話通知收垃圾、里長打電話問有沒有發燒等症狀。民政局趁機宣導清明節時可線上祭拜先人，衛生局提醒可以打電話關心在長照機構的長輩；如果再覺得無聊，1999特約話務韓國瑜告知高雄市政府有500堂線上英文教學課程，還有60萬題線上題庫免費學習。

日前有高雄市政府前官員在臉書質疑韓國瑜與賓客喝3瓶高粱酒，這支影片把這一段搬上來，美歸小姐打電話關心在長照機構的「三叔公」，問三叔公：「陳阿姨說你一次可以喝三罐高粱，是真的嗎？」三叔公搖著扇子輕鬆的表示：「聽說2小時要喝50個SHOT，三叔公又沒有特異功能，當我喝高粱來消毒身體哦？」

透過影片，也為觀光局行銷高雄的新影片「出去走走」來個「置入性行銷」，檢疫第13天為結束檢疫提早做準備，看證實健康無虞之後能到高雄那些地方走走；檢疫14天之後，確定無感染，即可出去走走！韓國瑜最後呼籲市民一起加入防疫志工的行列。

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