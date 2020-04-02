手工敲打梅子不嫌累 鄉下爺奶開心賺餐費
近日正值高雄山區青梅盛產季節，山上梅農忙著雇工竿打梅子，山下住家則忙著製作脆梅。甲仙大田社區關懷據點長輩人人都會醃製梅子，近日一起購買鮮採青梅DIY脆梅，長輩們聚在一起洗淨梅子，逐粒敲打、熬煮糖水醃漬，最後才是裝瓶出售，合力替社區共餐據點賺取加菜金。
高雄山區青梅產量居全台之冠，甲仙是那瑪夏等地青梅集散地，幾乎家家戶戶都會醃製梅子。清明節之前出產的梅子才適合製作脆梅，包含清洗、加鹽搓揉、敲打、浸泡、漂洗、脫水、加糖與裝罐等繁複程序。
大田社區關懷據點長輩平日在社區上課與共餐，進入青梅產季之後閒不住，合力清洗青梅，一顆顆敲裂外皮，之後再熬煮糖水，經過重複三次蜜漬程序，耗時7天完成脆梅出售。
甲仙區大田里長張琪指出，社區長輩喜歡透過「生產」創造自我價值，不僅有事情忙，還可幫社區賺取加菜金；長輩們製作的脆梅沒有添加人工香料、色素或防腐劑，社區出產的脆梅數量有限，民眾直接到甲仙大田社區購買可省去運費，有意購買者可打電話（07）6752640、0921233279洽詢。
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