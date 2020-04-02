金門林務所提前防治 盼抑制毛毛蟲大爆發

每年4月下旬至6月下旬，是俗稱毛毛蟲的鱗翅目幼蟲好發季節。金門縣林務所把握3月下旬蟲害尚未爆發的時機，最近在多處行道樹的密集處，提前施用對人體無害的蘇力菌，以抑制毛毛蟲爆發。

近日林務所開始在金門環島東路與黃海路兩側行道樹，噴灑對人體無害的蘇力菌。據林務所所長鐘立偉表示，蘇力菌是一種昆蟲病原細菌，沾染蘇力菌的植栽被鱗翅目幼蟲取食之後，即被毛毛蟲體內的鹼性胃液溶解並釋放毒蛋白，導致昆蟲死亡。

林務所也說明，蘇力菌僅對鱗翅目幼蟲具有效果，對目標昆蟲以外的生物完全無傷害，民眾可放心不會因誤觸施藥後之植栽，而有中毒疑慮。

鐘立偉說，每年自4月下旬開始，地區行道樹常會遭受毛毛蟲啃食，常見的食葉害蟲如黑角舞蛾，主要為害小葉欖仁；尺蠖，主要危害樟樹與竹柏，一旦爆發，不但會將樹葉啃食殆盡，還會吐絲懸掛於空中，影響行人或騎士的安全。