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受疫情影響 金門蔡氏500人營區掃墓祭祖首次縮小規模

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
瓊林蔡氏家族到太武山管制區祭掃祖墳，今年受疫情影響，將首次縮小參與規模，只有輪值頭家才能到場。本報資料照片
瓊林蔡氏家族到太武山管制區祭掃祖墳，今年受疫情影響，將首次縮小參與規模，只有輪值頭家才能到場。本報資料照片

每年農曆清明節的前一日，瓊林蔡氏家族都會到位於金防部核心地帶的太武山管制區內，祭掃祖墳，然後500多人就在祖墳旁站著「吃頭」，場面盛大，但今年受到新冠肺炎的影響，蔡氏宗親會決定明天的掃墓儀式一切從簡，參加的人數也大幅縮減為20多人，且僅祭拜不吃頭，儀式完成後就結束，減少群聚的時間。

瓊林蔡氏家族的掃墓活動，堪稱是金門最有特色的，瓊林里長蔡顯明表示，瓊林共有3座祖墳位在金防部總部內，包括蔡氏五世祖蔡靜山、十四世祖蔡安所、二十世祖蔡攀龍，其中蔡攀龍是清朝嘉慶年間福建水師提督，其墳墓更被指定為3級古蹟。因為受限祖墳位在軍事要地裡，所以每年只能清明節才來祭祖。

原本每年清明前夕，散居金門各地、台灣、甚至海外地區的蔡氏族人都會在這天返回金門，到祖墳掃墓，這項傳統一直延續至今，且掃墓儀式完畢後，蔡氏族人也在現場設席，「吃頭」聯誼，數百人全都站著吃飯，場面盛大。

今年受疫情的影響，蔡氏宗族決定縮小祭祖參與規模，蔡顯明說，今年的祭祖活動將於明天上午舉行，但僅邀請輪值的18位頭家與工作人員參加，頭家會準備三牲、菜碗、及酒、香、炮、燭、金紙、四角燈……等祭品及墓紙辦理祭禮，「掛紙」後，眾人會在耆老帶領下虔誠的祭拜祖墳，之後就離去，取消「吃頭」聯誼。

據了解，由於中央盼減少群聚活動，金防部也很審慎處理瓊林祭祖的活動，不但事先限制人數不要太多，且參加的名單還要提前送審，規矩不少。

每年農曆清明節的前一日，瓊林蔡氏家族都會到位於金防部核心地帶的太武山管制區內，祭掃祖墳，大概都有500多人參與，場面盛大，形成一特殊景象。本報資料照片
每年農曆清明節的前一日，瓊林蔡氏家族都會到位於金防部核心地帶的太武山管制區內，祭掃祖墳，大概都有500多人參與，場面盛大，形成一特殊景象。本報資料照片

金門 清明節 聯誼

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