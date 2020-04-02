響應防疫罩你！聖祖食品免費發送口罩送入境旅客
新冠肺炎疫情延燒，台灣的確診病例不斷增加，讓口罩等防疫物資依然短缺，金門在地企業聖祖食品為了回饋鄉親並與鄉親共同防疫，即日起至4月10日止，每日釋出300個成人口罩，共總計3000份，送給入境金門的鄉親與旅客，今天不少返鄉民眾領到直說，好有愛喔，領到很開心！
金門在地第一大民營食品企業聖祖食品公司在今天下午2時許，由總經理特助葉杭、副理蔡敏修、洪慶芬等人，一起在機場的入境處發送口罩，讓不少鄉親都說「揪甘心ㄟ」。
蔡敏修表示，受疫情影響，對金門地區特產觀光業者造成了很大的衝擊，聖祖食品的業績也下滑了近9成，訂單銳減下，工廠也無法每天開工，董事長葉錦湖秉持著回饋鄉親的心，看到很多民眾經常為了購買口罩而大排長龍，還是把他們年前購買的口罩拿出來行善。
聖祖食品公司從4月1日起至4月10日止，每日釋出限量300個成人口罩，總計3000份，發完為止，民眾只要憑當日登機證，入境後即可到聖祖機場便利店領取口罩，希望在國內疫情升溫的情況下，能盡一己之力幫助鄉親旅客來做好防疫措施。
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