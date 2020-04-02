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91歲校友永久缺席百年校慶 《美濃外婆》成書彌補缺憾

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
李文蓉將她對母親的思念化成文字，《美濃外婆》童話繪本首場發表會選在高市龍肚國小。記者徐白櫻／翻攝
李文蓉將她對母親的思念化成文字，《美濃外婆》童話繪本首場發表會選在高市龍肚國小。記者徐白櫻／翻攝

高市美濃龍肚國小今年慶祝百年校慶，91歲校友李鍾菊梅將校慶日惦記在心，卻不幸在去年春天辭世，來不及參與「校友回娘家」活動。女兒李文蓉將她對母親的思念與家鄉情感化成文字，歷時一年完成《美濃外婆》童話繪本，她帶著新書代替媽媽回母校與學弟妹分享童年生活，新書發表會瀰漫濃厚思親之情。

龍肚國小今年慶祝創校100年，原本預計在3月29日起舉辦盛大校慶活動，受新冠肺炎疫情延燒影響，大型聚會暫時停辦，改以校內小型運動會慶祝百年校慶。

龍肚國小去年起開辦「校友回娘家」講座，不定期邀請畢業校友返校分享人生經驗。91歲校友李鍾菊梅出生在龍肚鍾屋夥房，家族內20幾人全是龍肚國小校友，父親是第一屆畢業生，弟弟鍾榮吉曾擔任立法委員與監察院副院長。

校長張二文說，校友李鍾菊梅念茲在茲，一直很期待返校參加百年校慶，可惜她在去年此時節離世，返校願望改由擔任教師的女兒李文蓉以另一個形式達成。李老師紀錄她的女兒欣欣與母親相處時的小故事出版《美濃外婆》繪本，第一場發表會選在龍肚國小欖仁樹下，用文字紀念一生務農的母親。

李鍾菊梅一生務農，故事透過欣欣與外婆的對話展開扉頁，書中描寫種稻、種菸葉、種菜、養鳥及紮鳥巢等鄉村生活，最後外婆將鳥巢和客家藍衫送給欣欣，傳遞客家婦女勤儉惜物觀念。校方說，李家人義賣繪本，所得捐給龍肚國小當食農教育經費。

《美濃外婆》透過欣欣與外婆的對話鋪陳故事，搭配畫家童武義的精細插畫。記者徐白櫻／翻攝
《美濃外婆》透過欣欣與外婆的對話鋪陳故事，搭配畫家童武義的精細插畫。記者徐白櫻／翻攝
《美濃外婆》是以李鍾菊梅一生務農的故事當創作原型。記者徐白櫻／翻攝
《美濃外婆》是以李鍾菊梅一生務農的故事當創作原型。記者徐白櫻／翻攝
李文蓉（後右三）將她對母親李鍾菊梅的思念寫成文字，《美濃外婆》選在龍肚國小舉辦新書發表會。記者徐白櫻／翻攝
李文蓉（後右三）將她對母親李鍾菊梅的思念寫成文字，《美濃外婆》選在龍肚國小舉辦新書發表會。記者徐白櫻／翻攝

返校 美濃

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