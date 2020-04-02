疫情衝擊身陷觀光寒冬 屏東觀光協會辦充電課

新冠肺炎疫情衝擊觀光產業，交通部觀光局特攜手屏東縣觀光協會，推出「數位轉型與地方創生人才培訓」課程；屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳今天邀立法委員周春米共同宣布招生開跑，歡迎觀光產業娘子軍，別錯過充電學習機會，呼籲觀光產業業主避免實施無薪假，趁機讓同仁充電，展開數位轉型，並共同肩負屏東地方創生的責任。

周春米指出，女力時代來臨，性別平等是國際潮流，觀光產業從業人口女性佔大多數，期盼姊妹站出來，藉此充電課程強化核心能力，並抱持樂觀開朗的態度，期勉疫情過後，屏東觀光產業再創新局。

鄭宜芳強調，課程以「善用新興科技與政府補助資源提升觀光產業」、「生態旅遊」、「星空旅遊與四季星空導覽實務」、「創業者講座」、「神農獎講座」、「數位行銷」、「台東縣標竿學習」等主題，講師有台灣星空守護聯盟創辦人劉志安、可可豆金牌邱濬宇、四海食品副總吳依瑩、漫時光早午餐創辦人徐皖台、豆油伯創辦人李明芳、神農獎潘志民、知本老爺酒店總經理劉祖寧等37名企業主或總經理親自授課。

屏東縣觀光協會總幹事張福生說，上課地點位於墾丁福華，課程共120小時，包含104小時室內課與16小時台東縣研學，僅收80位學員，有雇主的從業人員，由雇主統一報名，無一定雇主或自營作業者，可逕自報名。報名網址：http://lihi1.com/rpcFd。