快訊

北部高級社區女保全確診 目前接觸7同事5家人

涉掏空遠航！董座張綱維800萬交保遭撤回 北院裁押

疫情衝擊身陷觀光寒冬 屏東觀光協會辦充電課

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳（右）今天邀立法委員周春米共同宣布招生開跑，呼籲觀光產業業主，避免實施無薪假，趁機讓同仁充電，展開數位轉型，並共同肩負屏東地方創生的責任。記者潘欣中／翻攝
屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳（右）今天邀立法委員周春米共同宣布招生開跑，呼籲觀光產業業主，避免實施無薪假，趁機讓同仁充電，展開數位轉型，並共同肩負屏東地方創生的責任。記者潘欣中／翻攝

新冠肺炎疫情衝擊觀光產業，交通部觀光局特攜手屏東縣觀光協會，推出「數位轉型與地方創生人才培訓」課程；屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳今天邀立法委員周春米共同宣布招生開跑，歡迎觀光產業娘子軍，別錯過充電學習機會，呼籲觀光產業業主避免實施無薪假，趁機讓同仁充電，展開數位轉型，並共同肩負屏東地方創生的責任。

周春米指出，女力時代來臨，性別平等是國際潮流，觀光產業從業人口女性佔大多數，期盼姊妹站出來，藉此充電課程強化核心能力，並抱持樂觀開朗的態度，期勉疫情過後，屏東觀光產業再創新局。

鄭宜芳強調，課程以「善用新興科技與政府補助資源提升觀光產業」、「生態旅遊」、「星空旅遊與四季星空導覽實務」、「創業者講座」、「神農獎講座」、「數位行銷」、「台東縣標竿學習」等主題，講師有台灣星空守護聯盟創辦人劉志安、可可豆金牌邱濬宇、四海食品副總吳依瑩、漫時光早午餐創辦人徐皖台、豆油伯創辦人李明芳、神農獎潘志民、知本老爺酒店總經理劉祖寧等37名企業主或總經理親自授課。

屏東縣觀光協會總幹事張福生說，上課地點位於墾丁福華，課程共120小時，包含104小時室內課與16小時台東縣研學，僅收80位學員，有雇主的從業人員，由雇主統一報名，無一定雇主或自營作業者，可逕自報名。報名網址：http://lihi1.com/rpcFd。

屏東縣 疫情 台東 新冠肺炎

延伸閱讀

愚人節陳柏惟稱打手X打到住院 網友：可以正經一點嗎?

立院首場視訊會議19分鐘落幕 管碧玲：頭像為何這麼大

蘇貞昌要徐國勇事先報告 藍委質疑侵害政風獨立性

屏東洋蔥炭疽病 周春米籲中央災害補助

相關新聞

91歲校友永久缺席百年校慶 《美濃外婆》成書彌補缺憾

高市美濃龍肚國小今年慶祝百年校慶，91歲校友李鍾菊梅將校慶日惦記在心，卻不幸在去年春天辭世，來不及參與「校友回娘家」活動...

國際志工日社工師表揚停辦 3名「俏媽咪社工」不在意

今天是國際社工日，因應新冠肺炎疫情，衛福部停辦全國社工師表揚活動，屏東家扶中心3名獲表揚的社工督導吳銀卿、資深社工師沈嘉...

清明時節雨紛紛 高市登革熱5例加強防治清除積水容器

清明連假高雄天氣預報會有局部降雨，高雄市鳳山區龍成里連續4周病媒蚊監測指數過高，市府各局處團體進行「鳳山區登革熱聯合大掃...

影／夢想登陸月球觀景？台灣就有鬼斧神工月世界之美

台灣有美景勝地，也有土地貧瘠的惡地，像台南草山月世界（左鎮月世界）、高雄田寮月世界、高雄燕巢月世界、台東利吉惡地、台東富...

校園防疫封閉期間還硬闖溜狗運動 高雄最高罰1萬5千

為防疫需要，高雄市政府宣布5月3日前，高中職以下校園暫停對外開放，不過還是有學校發現民眾硬闖，進去溜狗或運動。高雄市衛生...

疫情衝擊！ 高雄享溫馨婚宴館幾無顧客 岡山新館延開幕

擁有12家KTV和3家宴會館的高雄享溫馨企業，受到新冠肺炎疫情影響，近期業績大幅下滑，總經理李奇霖說，KTV業績減少約6...

影／高市茂林觀光大門設量測站 遊客族人全面量體溫

清明連假展開，高雄市茂林區今天起實施全面量體溫措施，所有進入茂林國家風景區茂林三部落的遊客與族人都要測量體溫。今天是新制...

清明連假墾丁開出住房紅盤 業者嘆：殺到見血的房價

清明4天連假今天展開，前往屏東墾丁和台東的返鄉掃墓和度假的車潮，一早湧入省道台1線枋寮水底寮五岔路口南下車道，上午8時每...

和埔里產季錯開 高屏春季百香果登場

百香果香氣濃郁，口感酸甜可口，深獲民眾喜愛，高屏地區具備穩定生產早春百香果條件，農委會高雄農改場輔導三年，高屏地區百香果...

疫情延燒在家享受閱讀樂 屏東借閱冊數成長七成

新冠肺炎疫情延燒，民眾擔心被感染，出入公共場所意願也受影響，屏東縣各公共圖書館鼓勵民眾利用通閱服務，減少入館停留時間；縣...

醫護戴罩花花臉 高醫助修臉

防疫期間醫護人員長時間戴護目鏡、口罩，鼻骨、兩側顴骨或耳背出現傷口及皮膚壓痕，造成花花臉。一家敷料業者體恤醫護人員辛勞，昨捐出200份防護級敷料，供高醫第一線醫護人員預防皮膚壓力性損傷。高醫整形外科也祭出4D皮秒雷射員工優惠幫護理師「修修臉」。

高雄兒童節禮物 走健康休閒風

今年兒童節籠罩在新冠肺炎疫情氛圍中，小朋友期待的兒童節禮物也與往年不同，各校兒童節禮物紛紛走「健康休閒風」，有的送跳繩、帽子，鼓勵走出戶外運動；有的送皂紙，提醒勤洗手，也有學校準備英語教材，讓學童任何時候都能學習。

熱門新聞

疫情期間出遊荷蘭遭批 嘉縣長夫人劉莉英致歉

大黑松小倆口土城廠吹熄燈號　元首館：我們還在

小學生的一封信 他要落實防疫不讓陳時中努力白費

片源中斷 彰化市僅有的2家戲院5月1日起都暫停營運

台中知名裕毛屋超市4月6日歇業？業者證實：因應疫情

汐止中興路改畫紅線 警方加強拖吊巡邏

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。