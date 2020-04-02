國際志工日社工師表揚停辦 3名「俏媽咪社工」不在意

今天是國際社工日，因應新冠肺炎疫情，衛福部停辦全國社工師表揚活動，屏東家扶中心3名獲表揚的社工督導吳銀卿、資深社工師沈嘉美和、社工師李芳儀，今天用工作歡度屬於她們的節日，她們說，社工不需要掌聲，而是需要更多社會大眾的理解和尊重，因很多人誤以認社工是志工，受助家庭因為她們的幫助而恢復功能，讓兒少順利平安長大，就是最大掌聲。

吳銀卿、沈嘉美的社工師年資同為21年，李芳儀的社工年資為11年，3人擔任兒童保護社工超過10年，都己婚育有子女；擔任兒保社工常要夜間出勤救出受虐兒少，3人仍能做到職家平衡，維持身材，因此被屏東家扶同事稱「俏媽咪社工」。

吳銀卿曾在懷孕近9個月時，為處理家內性侵個案，挺著大肚子救出小女生時已是半夜；她說，助人和救人是社工的天職，「我的孩子我可以保護，但受虐兒少需要社工」，帶出小女生時，所有的疲累都值得。

沈嘉美曾於夜間被兒保家庭求助，當時陪著孩子吃晚餐的她即刻出動救援，現場氣氛劍拔弩張，狂怒的爸爸大聲咒罵孩子、孩子的爺爺和社工；她說，當時心裡很害怕，更擔心失去理智的爸爸傷害孩子，想著「如果我的孩子也被這樣的咒罵，我會如何處理」，最後母性的溫柔化解爸爸的憤怒。

李芳儀笑著說，我愛兒保工作，連長子的生日都是428日（428兒保日），她說這是天意，兒子為天生的「兒保娃」。每年4月28日都是忙碌於兒保日的活動，無法在兒子生日當天辦慶生，她於是帶著全家一起參加兒保日活動。

3人不約而同為救出受虐兒少而「拋夫棄子」，她們想到的是，「我的孩子還有我的家人照顧和保護，受虐兒少是在陰暗角落哭泣，社工一定要挺身而出」，當她救出受虐兒少時，家人是最重要的支持，要被表揚的應該是他們的家人，尤其是先生，有家人相挺才能無後顧之憂。