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清明時節雨紛紛 高市登革熱5例加強防治清除積水容器

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
防疫團隊到鳳山區進行環境稽查，發現積水容器孳生斑蚊幼蟲。圖／高雄市衛生局提供
防疫團隊到鳳山區進行環境稽查，發現積水容器孳生斑蚊幼蟲。圖／高雄市衛生局提供

清明連假高雄天氣預報會有局部降雨，高雄市鳳山區龍成里連續4周病媒蚊監測指數過高，市府各局處團體進行「鳳山區登革熱聯合大掃蕩」，發動社區動員執行孳生源清除暨巡檢作業。高雄市府副祕書長張裕榮表示，高雄市今年截至目前共5例境外移入確診登革熱病例，全國累計49例，清明時節各地有零星降雨，市府戒慎整備加強防疫戰略。

鳳山龍成里連續4周病媒蚊監測指數過高，病媒蚊監測及防治工具捕蚊器誘殺桶Gravitrap陽性率大於20％，為了降低登革熱疫情在社區擴散的危機，各局處防疫團隊進行發動社區動員執行孳生源清除。針對高風險場域及列管點，加強孳生源巡檢作業，降低社區病媒蚊密度。

防疫團隊在龍成里執行33處地下室、空地、空屋、髒亂點強制孳檢及化學防治工作，查獲45個積水容器，稽查29處地下室，其中4處為積水地下室。並到鳳山區鎮南里空屋群、福興里菜園及龍成里等髒亂點，稽查孳生源。

工作人員鎮南里一處空屋後方，發現1個陶甕已孳生斑蚊幼蟲；另外在福興里菜園查獲1陽性桶蓋上積水，已孳生孑孓，現場發現菜園內堆置許多大型儲水容器，已衛教民眾採用生物防治法在水桶內放養大肚魚，以免孳生孑孓。

衛生局表示，雖然大家目前的焦點都放在新冠肺炎疫情，但登革熱疫情也不容輕忽，提醒民眾要落實戶內、外環境整頓，並積極配合孳生源清除及居家環境巡查，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，應儘速就醫，並主動告知近期旅遊活動史。

防疫團隊到鳳山區進行環境稽查，發現積水容器孳生斑蚊幼蟲。圖／高雄市衛生局提供
防疫團隊到鳳山區進行環境稽查，發現積水容器孳生斑蚊幼蟲。圖／高雄市衛生局提供

登革熱 病媒蚊 疫情

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