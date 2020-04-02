趁假日偷排廢汙水 屏環保局突襲稽查活逮4家

屏東縣政府環保局清明連假首日啟動「稽查無假期計畫」，以畜牧場、工廠及堆肥廠異味、廢水為稽查重點；環保局長顏幸苑率稽查科長伍展沛共19人，兵分多路冒雨前往民眾陳情的熱點區域稽查，合計稽查35家畜牧場、5家工廠及3家堆肥場，先後查獲4家非法偷排，將依違反水汙染防治法裁罰。

環保局說，根據以往經驗，連假期間返鄉遊子常在假日期間檢舉畜牧業、工廠、堆肥廠汙染事件，主要是他們長期在外，所處的都市環境已沒有這種畜牧業或工廠、堆肥廠臭味及偷排廢水的問題，回家到家鄉對這些異味和偷排汙水特別敏感，也無法接受。

顏幸苑強調，環保稽查沒有假期，也不分日夜，不法業者通常會利用連假期間或公務人員沒有上班的時候惡意偷排廢水，一經環保局查獲絕對嚴罰。