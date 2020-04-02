澎湖掃墓人潮減少 祭祀區移置戶外棚架、心香代線香
清明連續假期第一天，澎湖縣長賴峰偉前往菜園生命紀念館、隘門生命紀念館及林投軍人忠靈祠，關心清明祭祀防疫情形。這兩天天氣不是很好，掃墓人潮有限，各祭祀區移置戶外棚架，進館量體溫、載口罩，館區開啟門窗通風，館內則是禁止焚燒線香。
賴峰偉表示，清明節是慎終追遠的日子，但今年受到疫情影響，為防群聚感染，縣府祭出多項防疫措施，確保掃墓民眾安全，他呼籲鄉親清明期間祭祖避開尖峰時段，選擇離峰時間掃墓，採分流祭祀，降低感染風險。
澎湖縣府取消清明聯合法會，祭祀區移置戶外棚架，實施進館量體溫、載口罩，生命館區也都開啟門窗通風，館內禁止焚燒線香，祭祀過程以雙手合十代替，以心香取代線香。
澎湖縣政府民政處表示，從3月28日至31日止，菜園及隘門生命紀念館祭祀人數約1640人，昨天因天氣不佳，各地生命紀念館人潮稀疏，今天也比往年同期少，縣府將持續派員落實量體溫、戴口罩，額溫超過37.5度者及未戴口罩者，都不能進館。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言