澎湖掃墓人潮減少 祭祀區移置戶外棚架、心香代線香

清明連續假期第一天，澎湖縣長賴峰偉前往菜園生命紀念館、隘門生命紀念館及林投軍人忠靈祠，關心清明祭祀防疫情形。這兩天天氣不是很好，掃墓人潮有限，各祭祀區移置戶外棚架，進館量體溫、載口罩，館區開啟門窗通風，館內則是禁止焚燒線香。

賴峰偉表示，清明節是慎終追遠的日子，但今年受到疫情影響，為防群聚感染，縣府祭出多項防疫措施，確保掃墓民眾安全，他呼籲鄉親清明期間祭祖避開尖峰時段，選擇離峰時間掃墓，採分流祭祀，降低感染風險。

澎湖縣府取消清明聯合法會，祭祀區移置戶外棚架，實施進館量體溫、載口罩，生命館區也都開啟門窗通風，館內禁止焚燒線香，祭祀過程以雙手合十代替，以心香取代線香。