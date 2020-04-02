影／夢想登陸月球觀景？台灣就有鬼斧神工月世界之美
台灣有美景勝地，也有土地貧瘠的惡地，像台南草山月世界（左鎮月世界）、高雄田寮月世界、高雄燕巢月世界、台東利吉惡地、台東富源大峽谷等地，這些過去是乏人問津的不毛之地，卻因像月球景象般，具淒涼荒漠之美，名聞遐邇。
台南草山月世界位於左鎮區，衛星導航可設定「岡林教會」，就能輕鬆找到方向，沿途有大峽谷、小玉山、馬頭、侏羅紀、巨鱷景觀點等，不過部分景觀台前雜草樹木叢生，擋住視線，需要一點想像力才能看出大自然的鬼斧神工，而附近有308高地可以鳥瞰壯觀的惡地形，附近亦有知名的二寮潑墨日出觀景台可欣賞台灣最低海拔的日出奇景。
高雄田寮月世界地景公園因長年累月經雨水與河水強烈侵蝕而成的惡劣地形，是所有月世界景點中，最平易近人的景區，也有步道與觀景台可以登高近距離觀賞，也是台灣唯一一處有夜間燈光秀的景點。衛星導航記得設定「田寮月世界地景公園」，若用「田寮月世界」，會被帶到附近田野間的小型泥火山，與一處正在冒泡的泥漿小火山，就看不到壯觀的大景。
高雄燕巢月世界景點較為分散，沿途有燕巢月世界、新太陽谷、新養女湖、烏山頂泥火山自然保留區等，有網友推薦，認為新太陽谷比燕巢月世界的景觀壯麗，但記者實地走訪後發現，燕巢月世界因沒有遮蔽物，視野較為遼闊，可能各人喜好不同。
新養女湖為祖傳的泥泉地，可以花十元試試老闆販售的泥漿蛋，剝開後就像水煮蛋一樣，很樸實的蛋味，老闆會送一包黑胡椒粉自己調味。泥漿有沼氣，老闆有時會抽空在泥漿上點火，竄出火苗久久不熄，就像台南關仔嶺風景區的「火水同源」奇景一般；在烏山頂泥火山自然保留區則有機會親眼見到泥火山噴發，但要注意參觀時間只到下午4點。
位於台東的利吉惡地，政府貼心設置木棧道，沿著步道走到最裡面也能與惡地近距離接觸，但若想要一窺制高點的美景，衛星導航可設定「台東富源社區生態步道」，驅車前往富源社區，抵達後會遇到一個五叉路，其中最右邊就是可預約居民導覽的生態步道，隔壁條有路牌標示往富源大峽谷的產業道路，在入口處有足夠空間停車與迴轉。不過，想一探美景也要小心腳下的懸崖，一旁還有步道可爬至涼亭最高點，可鳥瞰台東的惡地。
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