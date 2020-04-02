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新冠肺炎疫情衝擊 屏東蘭花農拚自救

中央社 / 屏東縣2日電

受到新冠肺炎疫情影響，台灣花卉內外銷都受到衝擊，尤其正值蘭花產期，花農想辦法自救，文心蘭花農計畫以宅配禮盒攻內銷；屏東九如北玄宮每年舉辦的「台灣蘭花節」也加場。

台灣文心蘭在日本市場占大宗，屏東竹田鄉天使花園休閒農場是台灣文心蘭銷日的重要農場，負責人陳宏志也是中華文心蘭產銷發展協會秘書長，他表示，台灣每年有9成文心蘭出口至日本，銷日量約2300萬支，產值約1800萬美元，今年1月至3月的銷日量與去年同期比已減少3成，不過，原本1月至3月就是蘭花淡季，接下來4月後是盛產季，今天協會正開會研議因應方法。

陳宏志說，萬一日本鎖國，花卉將銷不出去，因此，花農們正研商因應之道，例如開發宅配禮盒攻內銷，甚至有計畫架設直播平台教導插花，讓民眾宅在家也能學插花，近日也將針對媽祖生日買花供奉進行宣傳。

對於國外如荷蘭鬱金香花季因受疫情衝擊，80%花卉被銷毀，陳宏志說，荷蘭鬱金香是短期生，花農種植鬱金香只為了一年一度的鬱金香花季，而台灣的蘭花是長年生，不是只為供應一時的短暫需求，較不會發生像荷蘭這種大批銷毀情形。

屏東蘭花達人、也是九如鄉農會總幹事龔泰文舉辦多年的北玄宮「台灣蘭花節」，原本每年只舉辦1場、為期9天展覽，並以向供奉的玄天上帝、天上聖母及土地公等神明擲筊來決定得獎者，每年都吸引許多花農參賽及參展，今年共有1200件參展品。

受到疫情衝擊，花市買氣不佳，上週舉辦1場7天的展覽後，為了替花農增加買氣，破天荒這週再加開1場，陪伴花農渡難關。

龔泰文指出，但今年受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，國外市場瞬間停滯，且隨著疫情升溫，國內活動延期或取消，連帶影響內銷市場也萎縮，花園裡的花開得嬌豔，但農民卻欲哭無淚。

龔泰文說，「台灣蘭花節」共有1200件的蘭花，展場通風，但仍嚴格防疫，進場要戴口罩，並噴酒精消毒，今天連假首日，已逐漸有人潮進場。

疫情 鬱金香 屏東

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