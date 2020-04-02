高雄春藝《舞筵自然》環境舞蹈 光之穹頂演出生命之光
高雄春天藝術節《舞筵自然》環境舞蹈系列節目，邀請在地舞蹈團隊突破劇場演出形式，強化「人、環境、藝術」的連結，在非典型劇場空間起舞。人體舞蹈劇場將於清明連假4月4日下午3點及5點，於半開放的高雄捷運美麗島站光之穹頂，演出壓軸舞作《生命之光》。
高雄市文化局表示，因應防疫，許多藝文表演節目延期或取消，但《舞筵自然》系列節目皆屬小型演出，考量開放空間中，觀眾動距可自行調整，所以如期舉行。現場工作人員都會自主戴口罩，並執行酒精清潔消毒等工作，歡迎民眾自主戴口罩前往觀賞。
高雄捷運「美麗島站」內的公共藝術《光之穹頂》，為義大利藝術家水仙大師Narcissus Quagliata打造，由4500片窗面所組成，中間兩根大柱子分別代表陰與陽，圓盤上水、土、光、火四個主題彩繪，不多次登上世界媒體。
人體舞蹈劇場藝術總監俞秀青受此藝術景觀啟發，創作了環境舞蹈作品《生命之光》，訴說「光之穹頂」所傳達的「包容」精神，呈現人在世界裡，從誕生、成長、榮耀到毀滅，而後重生的輪迴過程。
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