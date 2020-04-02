「非人體接觸」用水可用回收水 高市水利局每日供應

高雄市水利局估計目前枯水期尚未結束，民眾為了防疫又加強洗手、洗滌，一方面籲請民眾儘可能節約個人衛生以外的用水，並提供5處汙水處理廠的回收水供營建工地、植栽和「非人體接觸」用水。

可取用放流水的汙水處理廠有鳳山中崙五路的鳳山水資源中心、楠梓區援港路的楠梓汙水處理廠、橋頭林西路的岡橋汙水處理廠、大樹區中正一路大樹汙水處理廠、旗山區旗屏一路旗美汙水處理廠。水利局表示，這5處汙水廠每天可提供約3萬900噸回收水供公共工程營建工地、植栽和民眾申請使用，民眾可做防揚塵等「非人體接觸」使用，例如洗騎樓、陽台、澆花等。

水利局表示，高雄地區自來水公共供水系統主要仰賴高屏溪攔河堰和東港溪的地面水源，一旦枯水期雨量不足，會有缺水問題；這個月水利署將水情燈號變為水情稍緊的綠燈，今年初至今，南台灣降雨量偏少，攔河堰河川流量目前低於歷年同期平均值，現在新冠肺炎疫情衝擊，民眾加強衛生防疫勤洗手，其他用水則可以適當節約。