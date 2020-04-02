屏東萬年溪水岸環境大改造 萬年公園休閒兼可調節氣溫

為拉近「人」與「水」的距離，屏東縣政府在前瞻基礎建設水環境計畫下辦理萬年溪水岸空間環境改善計畫，第1階段萬年公園環境今天開放使用；在舒適的林蔭綠廊、運動步道及水岸漫步空間體驗的休閒機能外，另個亮點是運用南台灣特有的熱情陽光，透過太陽能發電設備和層層生態工法淨化水質，結合環保綠能創造優質的自然生態水域環境。

屏東縣長潘孟安開放前到萬年公園視察淨化水道、生態池、公廁改善、步道及廣場各項設施，指示水利處對加高公廁門並增阻絕設施，確保民眾如廁的隱私，並要求定期清理水池落葉以維護清潔；因萬年溪水質易混濁，生態池等設施的引用水源，皆須尋求備用水源以保持水質清澈。

他說，萬年公園提供安全的無障礙行人步道、舒適的林蔭綠廊、運動步道及水岸漫步的空間體驗，為市民建構友善的空間環境，為讓孩童也能在都市中享有奔跑及親近自然的機會，特別留設陽光綠意草皮，並結合公園旁建國國小營造的通學綠廊，創造不一樣的家長接送等待區，提供較以往更完善的親子遊具與體健共融場域，讓大人小孩互動更為融洽。

水利處說，萬年公園改造安裝太陽能發電設備，藉由陽光以綠能驅動抽水設備，將萬年溪的水源抽取至園內，經由過濾桶、沉沙池、漂浮植物淨化池、疊瀑水道、礫間水道等，藉由層層的生態工法來淨化水質，創造優質的自然生態水域，最後再回歸萬年溪中，使水資源循環得以生生不息，達到環境營造兼具水質處理的功效。

水利處說，下階段復興公園改造整體計畫完成後，結合公園與水環境空間，建立環境教育場域，增加水質淨化功能及都市滯洪空間，讓城市有更多的水環境，有助於調節微氣候，為城市降溫，提高氣候變遷調適，讓公園成為多元複合式的空間環境，賦予城市公園新風貌，邁向生態永續的宜居城市。