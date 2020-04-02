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校園防疫封閉期間還硬闖溜狗運動 高雄最高罰1萬5千

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中庄國小校長陳逸隆表示，將民眾可輕鬆侵入的校園一隅，搬上重達百公斤的盆栽阻擋，請民眾防疫期間不要進入校園。圖／中庄國小提供
中庄國小校長陳逸隆表示，將民眾可輕鬆侵入的校園一隅，搬上重達百公斤的盆栽阻擋，請民眾防疫期間不要進入校園。圖／中庄國小提供

為防疫需要，高雄市政府宣布5月3日前，高中職以下校園暫停對外開放，不過還是有學校發現民眾硬闖，進去溜狗或運動。高雄市衛生局表示，可由學校採證，查如屬實違反規定者，將依傳染病防治法第36條丶70條，處新台幣3000至1萬5000元罰鍰。

高雄市大寮中庄國小校長陳逸隆表示，市府已於日前來文，為了防疫，禁止所有人員進入學校做任何活動：包含運動、散步、遛狗等。學校已經在所有出入口公告且關閉，並且請熱心的中庄里長吳玉訓，透過社區廣播告訴社區民眾，大部分的民眾遵守並稱讚此防疫措施。

因為有民眾檢舉，有人仍然進學校遛狗，學校調閱監視器，發現前天晚上7時許，確實有民眾進入校園遛狗，深怕造成校園的防疫漏洞，因此柔性勸導民眾不要再進入校園，以免造成防疫工作上的困擾。

陳逸隆在社群貼出了有民眾牽狗進校園的監視畫面。他說，無奈有些民眾仍是「違規翻牆」進入校園，為了您的安全，學校透過監視器拍到很多影像，再次拜託社區民眾配合，以免觸法並造成防疫漏洞，謝謝大家的配合。在大門都關閉下，民眾進入校園，也引發校方的危機意識；學校巡視校園後，目前已將能輕鬆侵入的校園一隅，搬上重達百公斤的盆栽阻擋。

里長吳玉訓說，因為疫情的關係關閉校園，也是為了學生的安全，要請民眾多多配合，等到疫情趨緩，校園重新開放後，再請民眾放心進入。

衛生局表示，依傳染病防治法第36條，民眾於傳染病發生或有發生之虞時，應配合接受主管機關之檢查、治療、預防接種或其他防疫、檢疫措施。民眾違規進入校園，可由學校採證，查如屬實違反規定者，可以法處新台幣3000至1萬5000元罰鍰。

高雄市大寮中庄國小校園監視器錄到有民眾夜闖校園溜狗。圖／中庄國小提供
高雄市大寮中庄國小校園監視器錄到有民眾夜闖校園溜狗。圖／中庄國小提供

衛生局 傳染病 遛狗

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