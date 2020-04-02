疫情衝擊！ 高雄享溫馨婚宴館幾無顧客 岡山新館延開幕

擁有12家KTV和3家宴會館的高雄享溫馨企業，受到新冠肺炎疫情影響，近期業績大幅下滑，總經理李奇霖說，KTV業績減少約6成，婚宴館生意幾乎等於零，本來打算下個月開張的占地1000多坪岡山婚宴館、KTV將延到9月1 日開幕。

李奇霖說，享溫馨很重視消毒，可是政府為了防疫，呼籲民眾少去KTV等場所，因此目前享溫馨KTV的業績掉了約6成，婚宴館的情況更糟，幾乎沒有顧客上門，所幸多數顧客對享溫馨的場地、菜餚有信心，只是把婚宴延期，並沒有取消，有的顧客則是預定幾個月以後視疫情再決定要不要舉辦。

他表示，享溫馨在捷運岡山站旁的1500坪地建結合KTV和婚宴館的岡山館，本來是5月要開幕，但看現在疫情狀況，可能還要等一陣子，所以已經決定延到9月1日開幕，希望屆時疫情整個緩和下來。生意消淡、顧客不上門這段期間，享溫馨鼓勵員工再進修、再學習。

李奇霖說，享溫馨很重視防疫，特別參與高雄醫學大學附設中和紀念醫院的防疫講習課程，更一直配合政府防疫政策，採取自主防疫措施，不僅嚴格把關每日消毒清潔工作，這個月1日起也每7天做全館消毒，由簽約合格的清潔消毒廠商協力做好防疫零死角的工作。

享溫馨KTV在疫情發生初期即力求全面消毒防疫，顧客進場要量體溫、手部要用酒精消毒，如發現發燒情況，即拒絕進場；顧客離場後，除了基本清理包廂流程，並針對麥克風重點消毒，以「光觸媒紫外線」殺菌，民眾常接觸的地方也都,嚴格做深度清潔消毒。

李奇霖說，,享溫馨KTV是獨棟庭院式的設計，空調獨立，且全天候排換空氣，每間分店均引進高達139度的德國高溫蒸氣殺菌機，每5個小時進行高溫殺菌清潔作業，這可說是全台唯一；對於員工自主管理，也有嚴格要求。