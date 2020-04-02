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影／高市茂林觀光大門設量測站 遊客族人全面量體溫
清明連假展開，高雄市茂林區今天起實施全面量體溫措施，所有進入茂林國家風景區茂林三部落的遊客與族人都要測量體溫。今天是新制度上路第一天，雖然沒有強迫配合，但遊客皆能體會部落族人防疫心情，實施情況良好。
新冠肺炎疫情尚未停歇，茂林國家風景區涵蓋高屏兩地六行政區，茂林區公所決議針對進入者實施「量測體溫」措施。茂林公所表示，配合疫情防治，109年4月2日（四）起至5月3日（日）止，每日上午8點至下午4點，凡進入高雄市茂林風景區觀光大門實施「量測體溫」措施，若遊客出現發燒症狀，會勸說對方就醫與返家休息。
高132線道是進入茂林區茂林、萬山與多納三部落的唯一通道，量測點設在觀光大門門口，上山人車全要通過檢測站。今天是新制度實施第一天，連假期間，不分汽機車，凡是進入茂林的遊客與部落族人全須配合停車量體溫。遊客說，現在是非常時期，為了防疫可以接受新措施，不覺得不方便。
茂林公所秘書范仁憲表示，每天需要10名人力量體溫，連假期間公所人員停休加班，此制度出發點是考量公共利益與大眾健康，另配合中央防疫中心相關措施與管制，目前先設定一個月量測期，沒有強制力但希望遊客可以配合。
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