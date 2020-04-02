清明假首日 高雄國道警預估：下午湧車潮 這3熱點恐塞

今天是清明節連續假期第一天，國道1號南下路段開始湧現車潮，高雄端車多壅塞、時速不到40公里，但國道警察五大隊表示，目前車流應都還集中北台灣，高屏地區高速公路路況還算平穩，預估今天下午3點過後，車流才會進入高雄，提醒駕駛人多加注意高速公路1968 app掌握即時路況。

國道警方表示，今年清明連假遇新冠肺炎疫情攪局，民眾為避免掃墓「人擠人」，大多選擇提早掃墓「閃疫情」，上周末掃墓人車潮就明顯比一般假日增多，因此，連假期間車流量可能較為分散。

警方估計，國道1號南下左營、高雄端，因銜接高鐵站、市區，車流量可能偏多，至於國道10號旗山端，因臨近不少風景區，可能也是交通熱點；國道3號崁頂南州交流道因能通往屏東多處景點，也是車流重點。上述交通熱點，尤其能通往風景區的路段，可能今天下午至明天會出現返鄉出遊車多情況。

國道警察五大隊副大隊長范楊健呼籲駕駛人出發前務必養精蓄銳，讓精神維持良好狀態，避免疲勞駕駛，也能先利用高速公路app 1968掌握即時匝道情況，若遇車多路況，務必保持耐心，注意車前狀況並保持安全距離，才能確保行車安全。