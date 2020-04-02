清明連假墾丁開出住房紅盤 業者嘆：殺到見血的房價

清明4天連假今天展開，前往屏東墾丁和台東的返鄉掃墓和度假的車潮，一早湧入省道台1線枋寮水底寮五岔路口南下車道，上午8時每小時南下車流量達3000輛，警方近9時實施調撥車道紓解，逾半往台東的車輛在枋山楓港分流台9線後，到墾丁一路順暢；屏東墾丁旅宿在連假前3天開出住房紅盤， 旅宿業者卻嘆背後是殺到見血的房價，只能祈禱疫情儘快結束。

今年雖因新冠肺炎疫情影響民眾出遊意願，但台東和屏東恆春半島相對空曠，警方比照去年清明連假車潮，預會前3天每天有10萬車次南下行經枋寮，在台1線南下436.5公里至445.5公里處設調撥車道；另外，去年底通車的南迴公路台9線草埔森永隧道，今年清明連假與蘇花改同步提升速限10公里至70公里，今天上午陸續湧現往台東車潮，整體交通仍維持車多順暢。

今年雖因新冠肺炎疫情影響民眾出遊意願，但屏東墾丁飯店在清明節連假前3天開出住房紅盤，墾丁凱撒、夏都、福華等五星級飯店，前3天住房訂房率近滿房，墾丁核心地區的民宿平均五成，區外低於五成；飯店業者說，有些被疫情影響悶壞的民眾，想趁著連假到相對空曠的墾丁「透透氣」，飯店此刻也祭出折扣優惠，拉高住房率。

墾丁一家飯店主管無奈說，新冠肺炎疫情嚴重衝擊觀光旅遊，前兩個月的住房率慘不忍睹，各家飯店即使祭出二至三折的超殺優惠，平日只有兩至三成，周六勉強有六至七成，已連續兩個月虧損，清明連假3天開出的住房紅盤，價格只是過去的七至八折，收入大不如前，等於是用低價促銷營造出的滿房榮景，但總比一直吃老本來得好。