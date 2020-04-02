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疫情延燒在家享受閱讀樂 屏東借閱冊數成長七成

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
因應新冠肺炎疫情，屏東縣文化處所屬介壽圖書館自修室採取梅花座，建議全程戴口罩，保持適當距離。記者潘欣中／翻攝
因應新冠肺炎疫情，屏東縣文化處所屬介壽圖書館自修室採取梅花座，建議全程戴口罩，保持適當距離。記者潘欣中／翻攝

新冠肺炎疫情延燒，民眾擔心被感染，出入公共場所意願也受影響，屏東縣各公共圖書館鼓勵民眾利用通閱服務，減少入館停留時間；縣府文化處圖資科1至3月的統計發現，全縣使用通閱借閱冊數較去年同期成長7成，使用雲端書庫借閱電子書也成長3成。

縣文化處說，各公立圖書館在防疫期間，調整館內服務及開閉館時間，以因應防疫措施；文化處所屬介壽圖書館調整服務時間為周二至周日上午9時至下午5時，自修室仍維持到晚上9時，並採取梅花座，建議全程戴口罩，保持適當距離。

此外，包括屏東市立復興圖書館、麟洛、內埔、竹田、萬丹、里港等也配合防疫，宣導民眾多加利用通閱與預約服務、並利用還書箱歸還書籍，暫停館內閱讀服務，甚或關閉自修室及取消相關活動辦理，避免民眾長時間停留在館內，降低病毒傳播的風險。相關異動資訊可上屏東縣公共圖書館網站或文化處臉書查詢。

文化處說，全縣公共圖書館通閱量統計出爐，今年1至3月通閱借閱冊數達1萬多冊，較去年同期5700多冊成長約7成，使用台灣雲端書庫借閱電子書的冊數近4000多冊，借閱人次956人次，較去年同期借閱人次876人次、借閱冊數近3000也成長約3成。

文化處說，為減少群聚感染，歡迎民眾善用屏東縣公共圖書館行動App線上預約借閱，或是透過台灣雲端書庫線上閱讀；凡持有屏東縣公共圖書館借閱證，只要輸入圖書館借閱證號或身份證號及密碼，即可進入台灣雲端書庫。另在屏東公共圖書館網站也提供18個國外閱讀資源網站連結讓民眾免費點閱，防疫宅在家，也可輕鬆享受閱讀樂趣。

圖書館 屏東縣 電子書

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