高雄一日農夫 親近在地農村

聯合報 / 記者謝梅芬／高雄報導
高雄美濃區有來自雲南地區的少數民族，馬鈴薯酸菜、傣味香腸、椒麻雞、手抓飯等異國料理頗具特色。 圖／高雄市農業局提供
高雄美濃區有來自雲南地區的少數民族，馬鈴薯酸菜、傣味香腸、椒麻雞、手抓飯等異國料理頗具特色。 圖／高雄市農業局提供

高雄市政府推一日農夫農村體驗，串聯特色農村，作物產地成為學習農村知識的場域，特色遊程一開放報名立即秒殺。農業局今年也邀集農村青年夥伴及各領域專家學者，依照區域產業、自然資源與社會文化特性，創造高雄農村新浪潮。

高雄市農業局長吳芳銘說，從農實踐理念的年輕世代愈來愈多，因為注入新血，導入創新想法，讓農村展現不同風貌，高雄一日農夫體驗遊程，鼓勵大家走出戶外，也為農村改造助一臂之力。

每個農村各有不同故事。從高雄海線出發，踏進梓官區梓平社區，可觀賞當地人以螺絲工廠廢棄的華司，搭配纏繞畫，營造出有在地特色的故事巷弄。彌陀區漯底社區是斗笠故鄉，為延續傳統文化，推動文創產業，嘗試走出另一條路。

經由台28線走進山區，可到阿蓮區崙港社區，聽耆老說養鴨甘苦，也體驗如何趕鴨。在台29線轉個彎，到杉林區日光小林社區，可觀賞「小林大滿舞團」表演。甲仙區大田社區可品嘗梅芋竹特色風味餐，沿台20線轉至台27線可在六龜區新發社區喝台灣原生山茶。

遊賞美濃區不只能親近客家文化，當地還有來自雲南地區的少數民族，可嘗馬鈴薯酸菜、傣味香腸、椒麻雞、手抓飯等異國料理。到大樹區龍目社區可親採鳳梨，大啖以鳳梨殼當餐盒的美食，還能體驗製作鳳梨蔭醬，感受農村好好玩。

鳳梨 高雄市 文創產業

延伸閱讀

三芝世紀墓園服務中心上樑 安藤忠雄、龍巖首個代表作

看見韓國瑜拚市政 他寫歌從黑韓變陽光

高雄水利局副局長韓榮華 接台南市水利局長

罷韓團體推洗手罷舞 宣導防疫及罷免投票

相關新聞

醫護戴罩花花臉 高醫助修臉

防疫期間醫護人員長時間戴護目鏡、口罩，鼻骨、兩側顴骨或耳背出現傷口及皮膚壓痕，造成花花臉。一家敷料業者體恤醫護人員辛勞，昨捐出200份防護級敷料，供高醫第一線醫護人員預防皮膚壓力性損傷。高醫整形外科也祭出4D皮秒雷射員工優惠幫護理師「修修臉」。

高雄兒童節禮物 走健康休閒風

今年兒童節籠罩在新冠肺炎疫情氛圍中，小朋友期待的兒童節禮物也與往年不同，各校兒童節禮物紛紛走「健康休閒風」，有的送跳繩、帽子，鼓勵走出戶外運動；有的送皂紙，提醒勤洗手，也有學校準備英語教材，讓學童任何時候都能學習。

好康在這裡／夢時代英雄變身特展 免費入場

清明、兒童節4天連假，高雄市購物中心、餐廳搶攻兒童市場，紛紛推特展或以兒童免費誘因吸客。

高雄一日農夫 親近在地農村

高雄市政府推一日農夫農村體驗，串聯特色農村，作物產地成為學習農村知識的場域，特色遊程一開放報名立即秒殺。農業局今年也邀集農村青年夥伴及各領域專家學者，依照區域產業、自然資源與社會文化特性，創造高雄農村新浪潮。

高市議會定期會延期？ 7日決定

高雄市議會本月7日開程序委員會，討論第一案是定期大會是否延後開議。民進黨議員質疑此與反罷韓有關，國民黨團總召曾俊傑強調防疫與罷免案不要混為一談。親民黨議員吳益政建議也要討論不延會的防疫措施；時代力量議員林于凱主張按既定議程開會，但減少到會備詢官員數。高雄市新聞局長鄭照新說，市府尊重議會的考量與決定。

韓國瑜：高雄是武當派 有後發優勢

高雄市長韓國瑜昨天參加「2020年城市工程品質金質獎評選活動」記者會，談到建築產業是觀察城市經濟動能的指標，「北台灣發展如少林寺，提早幾十年；高雄是武當派，有後發優勢」，高雄並要為下一波想移居高雄的人超前部署，抓緊治安及教育兩大面向，整備良好環境。

夜航、夜潛… 墾丁海域遊憩大解禁

因應日新月異的水上活動形態，墾管處昨天公告新修訂的海域遊憩管理方案，開放包括遊艇夜間航行、夜間潛水、增設無動力水上活動和自由潛水海域，也設置海上浮動平台，區隔動力與無動力海上活動分界，開放幅度是歷次之最，有多項創舉，墾管處評估若不受新冠肺炎疫情影響，新方案一年可帶進10萬遊客。

15年黃金愛河名歌廣場 5日熄燈

經營逾15年的高雄市愛河西畔的「黃金愛河名歌廣場（名歌餐廳）」因與高雄市觀光局的委外合約期滿，將於4月5日停止營業，在觀光局推出新規畫之前，河西路將有一段「暗淡」期。觀光局長邱俊龍表示，為協助委外店家度過新冠肺炎疫情衝擊，將推減租、延繳租金等紓困方案，也會盡快啟動愛河西畔的規畫案。

線上直播掃墓有禁忌 民俗專家：亂拍小心招厄運

清明連假將開跑，但受新冠肺炎疫情影響，今年政府呼籲分流掃墓、線上祭祖，或派代表直播祭祀供親人上線追思，部分縣市不開放入塔...

兒童節遊壽山動物園 親子56公車可免費搭

4月4日兒童節將至，高雄市交通局與港都客運公司、壽山動物園共同推出兒童節期間限定活動，只要4月4日當天親子一同搭乘56公...

看見韓國瑜拚市政 他寫歌從黑韓變陽光

在總統大選期間曾創作黑韓的嘲諷歌曲「高雄發大財」的高雄音樂人蕭牧時，近期創作了一首充滿陽光、正向的歌曲「HiHi 高雄」...

墾丁夜潛、夜航今起解禁 環團憂助長夜間非法打魚

為因應遊憩觀念和類形的改變，墾管處相隔8年再修訂規範海域遊憩活動管理方案，多項讓人耳目一新的創舉，營造遊憩和保育雙贏局面...

熱門新聞

疫情期間出遊荷蘭遭批 嘉縣長夫人劉莉英致歉

影／強制戴口罩、量體溫 汐科站排隊人潮看不到盡頭

清明連假台中交通疏導看這邊 防疫暢行不塞車

彰化縣新冠肺炎確診病例累計16人 新增2例均是留學生

小學生的一封信 他要落實防疫不讓陳時中努力白費

改護照名稱為台灣 侯友宜：中華民國就是我們的國家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。