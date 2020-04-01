高雄一日農夫 親近在地農村

高雄市政府推一日農夫農村體驗，串聯特色農村，作物產地成為學習農村知識的場域，特色遊程一開放報名立即秒殺。農業局今年也邀集農村青年夥伴及各領域專家學者，依照區域產業、自然資源與社會文化特性，創造高雄農村新浪潮。

高雄市農業局長吳芳銘說，從農實踐理念的年輕世代愈來愈多，因為注入新血，導入創新想法，讓農村展現不同風貌，高雄一日農夫體驗遊程，鼓勵大家走出戶外，也為農村改造助一臂之力。

每個農村各有不同故事。從高雄海線出發，踏進梓官區梓平社區，可觀賞當地人以螺絲工廠廢棄的華司，搭配纏繞畫，營造出有在地特色的故事巷弄。彌陀區漯底社區是斗笠故鄉，為延續傳統文化，推動文創產業，嘗試走出另一條路。

經由台28線走進山區，可到阿蓮區崙港社區，聽耆老說養鴨甘苦，也體驗如何趕鴨。在台29線轉個彎，到杉林區日光小林社區，可觀賞「小林大滿舞團」表演。甲仙區大田社區可品嘗梅芋竹特色風味餐，沿台20線轉至台27線可在六龜區新發社區喝台灣原生山茶。

遊賞美濃區不只能親近客家文化，當地還有來自雲南地區的少數民族，可嘗馬鈴薯酸菜、傣味香腸、椒麻雞、手抓飯等異國料理。到大樹區龍目社區可親採鳳梨，大啖以鳳梨殼當餐盒的美食，還能體驗製作鳳梨蔭醬，感受農村好好玩。