線上直播掃墓有禁忌　民俗專家：亂拍小心招厄運

清明連假將開跑，但受新冠肺炎疫情影響，今年政府呼籲分流掃墓、線上祭祖，或派代表直播祭祀供親人上線追思，部分縣市不開放入塔祭拜：民俗專家則提醒，掃墓不入塔或直播，仍有禁忌該注意才能拜得平安順利，以免不必要的麻煩上身。

民俗專家廖大乙指出，每年掃墓是為了緬懷祖先、傳達孝思，只要真誠對祖先表達追思心意，而祖先也都希望後代子孫健康平安，因此有沒有到場沒大太關係，因此為了防疫，線上祭祖、塔外祭拜，或以直播、視訊遠距祭祀等方式是可行的。

只不過，今年為防疫所提倡不入塔或線上直播祭祖，有別於傳統掃墓形式，廖大乙則提醒，掃墓型態改變，有些過去沒注意到禁忌或撇步，民眾更要好好注意並遵守，才能確保自己和親人拜得平安順利，也避免招致厄運或不必要的麻煩上身。

廖表示，掃墓前應先告知祖先，今年為配合政府防疫改變掃墓形式、人數減少，但心意未減；若是不能入塔祭祀，在塔外跟其他人一起祭拜時，絕對要「指名道姓」以某顯考或顯妣清楚表示要拜誰，並敘明自身家族，再報告親人一年近況。

若是去墓地祭拜，由家族派代表直播掃墓現場給親友觀看，原則上沒問題，但在視訊或直播時要小心，不要拍到他人的墓，以示尊重；廖說，掃墓是個人家族事務，讓別人祖先亂入鏡，不尊重也恐觸怒祂們，可能會煞到，嚴重還會招致厄運。

此外，除民眾普遍熟知的掃墓禁忌，像不拜香蕉、李子、梨、鳳梨（諧音「招你來旺」），也別數落往生者、穿太鮮豔、孕婦不宜掃墓、不陪非親人祭祖、不要拜帶刺鮮花、墓丘上斬草不除根，掃完離去不回頭，較不會吸引其他好兄弟跟回家。

廖大乙也提到，有關掃墓民俗禁忌仍建議「寧可信其有」，多少還是注意一下，另掃墓時可準備12或24顆鴨蛋祭祀，代表12個月、24節氣，拜完分給家族親人吃，象徵「壓煞」和「脫殼」，壓制並脫去過往煞氣或穢氣，保家族興旺平安。