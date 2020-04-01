教育局長擔任線上直播主 達學堂雙語教手作英式披蕯

因應新冠肺炎疫情，高雄市教育局推動「停課不停學」，鼓勵師生參與線上學習。教育局長吳榕峯今天在三民家商餐飲科廚房擔任直播主，透過「達學堂」直播功能，現場教手作英式披蕯與暢談雙語教育。觀摩者可以在畫面看見登入人員上線互動的狀況，與學員直接互動，提前為師生模擬演練線上教學。

高雄市國教輔導團課督廖俞雲是高中國文老師，平日裡也喜歡下廚做美食，常常在自己的臉書發表有關於食物與生活議題的連結，頗受好評。她主動在達學堂的頻道開課，今天邀請教育局長吳榕峯線上擔任客座，用英語分享廚藝與高雄市教育政策的推動。

平常喜歡下廚的吳榕峯，在直播現場大展身手，以英文介紹現場所有食材、解說作法，熟練地擀著麵皮，再灑下各式配料，滿滿的好味，讓人忍不住食指大動，最後送進烤箱等候15分鐘。一開烤箱，現場場瀰漫著Pizza的香味，完成英式風格的手作披薩。

吳榕峯說，基礎（麵皮）要扎實，是披薩美味的關鍵，如同學習的基本功才能打得夠深；另配料要多元，就像給學生的教學方式符合學生的適性發展，不同的學生，給他不同指引，就會有不同口味；另外烘焙也要有耐心，學習是需要醞釀等待，操之過急會讓披薩烤不出好味道。