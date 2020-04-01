快訊

戰艦上的瘟神: 美軍「航空母艦染疫求救事件」 何解?

機場染疫風波最新人事 主秘調簡任秘書、新主任換成他

教育局長擔任線上直播主 達學堂雙語教手作英式披蕯

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市「達學堂」直播平台，自疫情發生後，也不斷進行網路流量壓力測試與調整，提升線上互動更為流暢。記者徐如宜／攝影
高雄市「達學堂」直播平台，自疫情發生後，也不斷進行網路流量壓力測試與調整，提升線上互動更為流暢。記者徐如宜／攝影

因應新冠肺炎疫情，高雄市教育局推動「停課不停學」，鼓勵師生參與線上學習。教育局長吳榕峯今天在三民家商餐飲科廚房擔任直播主，透過「達學堂」直播功能，現場教手作英式披蕯與暢談雙語教育。觀摩者可以在畫面看見登入人員上線互動的狀況，與學員直接互動，提前為師生模擬演練線上教學。

高雄市國教輔導團課督廖俞雲是高中國文老師，平日裡也喜歡下廚做美食，常常在自己的臉書發表有關於食物與生活議題的連結，頗受好評。她主動在達學堂的頻道開課，今天邀請教育局長吳榕峯線上擔任客座，用英語分享廚藝與高雄市教育政策的推動。

平常喜歡下廚的吳榕峯，在直播現場大展身手，以英文介紹現場所有食材、解說作法，熟練地擀著麵皮，再灑下各式配料，滿滿的好味，讓人忍不住食指大動，最後送進烤箱等候15分鐘。一開烤箱，現場場瀰漫著Pizza的香味，完成英式風格的手作披薩。

吳榕峯說，基礎（麵皮）要扎實，是披薩美味的關鍵，如同學習的基本功才能打得夠深；另配料要多元，就像給學生的教學方式符合學生的適性發展，不同的學生，給他不同指引，就會有不同口味；另外烘焙也要有耐心，學習是需要醞釀等待，操之過急會讓披薩烤不出好味道。

教育局要求各校儘快完成線上教學平台的規畫演練，師生都能熟悉數位學習的操作方式。高雄市「達學堂」直播平台，自疫情發生後，也不斷進行網路流量壓力測試與調整，提升線上互動更為流暢。

高雄市「達學堂」直播平台，自疫情發生後，也不斷進行網路流量壓力測試與調整，提升線上互動更為流暢。記者徐如宜／攝影
高雄市「達學堂」直播平台，自疫情發生後，也不斷進行網路流量壓力測試與調整，提升線上互動更為流暢。記者徐如宜／攝影
高雄市國教輔導團課督廖俞雲（左）在達學堂頻道開課，邀請教育局長吳榕峯線上擔任客座，用英語直播教手作英式披蕯。記者徐如宜／攝影
高雄市國教輔導團課督廖俞雲（左）在達學堂頻道開課，邀請教育局長吳榕峯線上擔任客座，用英語直播教手作英式披蕯。記者徐如宜／攝影
高雄市國教輔導團課督廖俞雲（左）在達學堂頻道開課，邀請教育局長吳榕峯（右）線上擔任客座，用英語直播分享廚藝與高雄市教育政策的推動。記者徐如宜／攝影
高雄市國教輔導團課督廖俞雲（左）在達學堂頻道開課，邀請教育局長吳榕峯（右）線上擔任客座，用英語直播分享廚藝與高雄市教育政策的推動。記者徐如宜／攝影

直播主 教育局 高雄市 新冠肺炎

延伸閱讀

因應停課 高市教育局超前部署

若因疫情停課 高雄市同步發放弱勢學生安心餐食券

企業捐百台平板、行動載具物流服務 一旦停課立即後送

高教產批韓市府「用人不忌」 被控局長：不成案無不法

相關新聞

兒童節遊壽山動物園 親子56公車可免費搭

4月4日兒童節將至，高雄市交通局與港都客運公司、壽山動物園共同推出兒童節期間限定活動，只要4月4日當天親子一同搭乘56公...

看見韓國瑜拚市政 他寫歌從黑韓變陽光

在總統大選期間曾創作黑韓的嘲諷歌曲「高雄發大財」的高雄音樂人蕭牧時，近期創作了一首充滿陽光、正向的歌曲「HiHi 高雄」...

墾丁夜潛、夜航今起解禁 環團憂助長夜間非法打魚

為因應遊憩觀念和類形的改變，墾管處相隔8年再修訂規範海域遊憩活動管理方案，多項讓人耳目一新的創舉，營造遊憩和保育雙贏局面...

高雄市推勞工禮貌運動PLUS版：連假少出門、下班少續攤

新冠肺炎疫情仍在延燒，高雄市政府除了推動「校園新禮貌運動」，勞工局又針對勞工朋友提出「勞工禮貌運動PLUS版」，強調「連...

高市議會程委會確將討論延會 康裕成：對韓沒信心？

高雄市議會本月7日將開程序委員會，會中要討論的第一案就是定期大會是否延會。民進黨議員康裕成質疑如果不是一心想要延會，需要...

「喔喔...非住宿生」 高醫大這款防疫門禁能揪出擅闖者

新冠肺炎發燒，阻絕病毒入侵是防疫第一要務，擔任宿舍樓長的高雄醫學大學醫務管理暨醫療資訊學系學生葉品誠，發揮所長，在宿舍門...

新規上路！屏東火車站與客運準備好了

今起搭台鐵必須戴口罩、量體溫才能上車，屏東火車站及客運業者早已著手相關防疫工作，改為單一上下車入口，並設置紅外線測溫儀。...

馬祖鄉親返國在台居家檢疫 除中央補助縣府再加1千元

新冠肺炎持續延燒，中央流行疫情指揮中心宣布，未來澎湖、金門、馬祖等離島民眾返國居家檢疫，不得搭乘國內海空運航班，並須先在...

配合社交距離 黃偉哲：記者會、開會改梅花座或空一格

高雄市副市長葉匡時建議行政院應率先示範社交距離，台中、台南、高雄三市首長每周四要坐高鐵到行政院開會，既不合乎行政效率，也...

墾丁國家公園海域大解禁 獨木舟、夜潛、夜航…通通可

屏東墾丁是國內水上活動勝地，為因應日新月異的海域遊憩活動類型，墾管處今天公告新修訂的海域遊憩活動管理方案，率全國之先開放...

清明連假碰上馬祖霧季 縣府緊急協調加開航班疏散人潮

根據中央氣象局資料顯示，今清晨因鋒面通過，中部以北降雨機率大，西半部地區則易有霧影響能見度，離島馬祖也因天候不佳導致航班...

晴空無雲卻淹大水 高雄路竹三公宮夢魘終解除

晴朗無雲的天氣，住家廣場竟會淹大水！地勢低窪的高雄路竹區頂寮里三公宮附近住戶，長年即因海水倒灌，飽受晴天淹水之苦。立委邱...

熱門新聞

影／強制戴口罩、量體溫 汐科站排隊人潮看不到盡頭

劍潭捷運站旁麥當勞無預警歇業 士林夜市人潮少8成

彰化縣新冠肺炎確診病例累計16人 新增2例均是留學生

清明連假台中交通疏導看這邊 防疫暢行不塞車

影／台鐵紅外線蚵仔麵線、熱包子頻嗶叫 無人站量額溫

百德裁員 工具機公會理事長憂5月可能爆裁員潮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。