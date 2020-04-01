高市區監理所推到宅收件服務 高齡駕駛人換照率達70%
高齡駕駛人管理新制2017年7月起實施後，滿75歲的高齡汽機車駕駛，強制每3年重新換照，有違規記點或吊扣駕照的年長者也得換照。考量長者恐行動不便，高雄市區監理所推到宅收件服務，截至今年2月底，整體換照率已達70%。
高齡社會來臨，台灣2017年7月起實施高齡駕駛人駕照管理制度，屆滿75歲駕駛人或違規遭記點或吊扣駕照的逾75歲駕駛人，如欲繼續駕車需通過體檢及認知功能測驗換發駕照。
但自新制上路後，有些長者因距離或行動不便，無法前往監理機關繳回或寄回駕照，高雄市區監理所針對轄內長者推出「駕照回收宅急便」服務，只要一通電話，就派專人專車安排時間前往收件，同時向長者宣導交通安全。
高雄市區監理所表示，自2017年7月新制上路後，持續寄發通知單以電話通知長輩辦理換照，截至今年2月底整體換照率已達70%。
高雄市區監理所也提供12項指標，協助判斷是否家中長輩適合繼續駕車，包括：
1、在住家附近騎車或開車，容易迷路。
2、要花比較多的時間才找得到自己的車，或將別人的車認成自己的車。
3、行車變得很緩慢，或因其他原因，常被別人按喇叭。
4、發現變換車道有困難。
5、對路況的掌握不佳，例如過十字路口有困難。
6、左右分不清楚。
7、逆向行駛、開錯邊、開錯車道，例如機慢車開到快速道路上。
8、發現車子有自己無法解釋的損傷。
9、最近半年發生車禍，或差點發生車禍。
10、最近半年收到交通罰單。
11、操作機車容易失去平衡。
12、騎機車時忘了戴安全帽。
高雄市區監理所表示，高齡駕駛比例連年增加，雖然年齡與駕駛安全不能完全畫上等號，但隨著年齡增長，認知及運動功能都會跟著下降，視覺方面也會有所改變，也影響了駕駛行為。提醒收到高齡換照通知的長輩及家人，可參考指標自主評估是否適合繼續駕車，或繳回駕照，由家人接送或搭乘大眾運輸工具。
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