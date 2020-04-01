布袋港凱旋3號今年首航澎湖 澎縣府強調防疫不打折
受新冠肺炎疫情衝擊，澎湖今天觀光業經營慘澹，往返嘉義布袋港澎湖馬公港的的觀光客輪凱旋3號今天首航，載客率不到4成，不過澎湖縣長賴峰偉前往馬公港巡防疫動線時，仍強調從嚴執行各項防疫措施，務將病毒阻絕於境外，守護澎湖人健康。
新冠肺炎疫情尚未趨緩，國人即日起搭大眾交通運輸工具，須全程戴口罩，機場、港口、火車站及客運站均需量體溫，超過37.5度就拒絕搭乘。
過去往返於嘉義布袋港及澎湖馬公港的觀光客輪，每到清明連假前首航，即展開澎湖觀光熱潮，但今年首航僅載138名旅客前來，不到過去載客量的4成。
儘管觀光人數下挫，澎縣府防疫不打折，澎湖縣長賴峰偉率一級主管到馬公港迎接今年首批觀光客，也視察防疫相關措施。他表示，澎湖在防疫措施上超前部署，至今確保零確診個案。防疫非常時期，民眾出入公共場所，務必戴口罩，注意手部衛生及咳嗽禮節，若有不適可就醫或撥打1922防疫專線，避免造成防疫漏洞。
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