布袋港凱旋3號今年首航澎湖 澎縣府強調防疫不打折

受新冠肺炎疫情衝擊，澎湖今天觀光業經營慘澹，往返嘉義布袋港澎湖馬公港的的觀光客輪凱旋3號今天首航，載客率不到4成，不過澎湖縣長賴峰偉前往馬公港巡防疫動線時，仍強調從嚴執行各項防疫措施，務將病毒阻絕於境外，守護澎湖人健康。

新冠肺炎疫情尚未趨緩，國人即日起搭大眾交通運輸工具，須全程戴口罩，機場、港口、火車站及客運站均需量體溫，超過37.5度就拒絕搭乘。

過去往返於嘉義布袋港及澎湖馬公港的觀光客輪，每到清明連假前首航，即展開澎湖觀光熱潮，但今年首航僅載138名旅客前來，不到過去載客量的4成。