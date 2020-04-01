兒童節遊壽山動物園 親子56公車可免費搭

4月4日兒童節將至，高雄市交通局與港都客運公司、壽山動物園共同推出兒童節期間限定活動，只要4月4日當天親子一同搭乘56公車，除可全家免費搭乘外，在壽山動物園站下車還能索取限量神秘小禮物。另4月2日至4月5日連假期間，12歲以下兒童只要穿迷彩服飾或扮相即可免費入園。

交通局長鄭永祥說，「4月4日親子56公車免費搭」活動，就是希望家長放下手邊忙碌工作，攜家帶眷陪伴小朋友搭56公車到壽山動物園踏青，並從小培養孩童響應搭乘公共運具的觀念。另也可利用手機「高雄ibus APP」，查詢本市戶外旅遊景點與公車路線資訊。

此外，考量防疫期間不能出國旅遊，交通部公路總局也推出優惠吸引民眾國旅，連假期間4月1日至5日，使用電子票證搭乘「台灣好行」路線，如高雄的「E02哈佛快線」及「大樹祈福線」，均可票價半價優惠。

交通局表示，因應新冠肺炎疫情，高雄市各公車業者都加強運具及場站消毒清潔工作，另請民眾配合戴口罩搭乘。兒童節活動相關訊息可上交通局官網、臉書粉絲團「轉動高雄青春夢」查詢或電洽（07）2299807。