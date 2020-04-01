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看見韓國瑜拚市政 他寫歌從黑韓變陽光

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄音樂人蕭牧時，近期創作了一首陽光、正向的歌曲「HiHi 高雄」，展現高雄的美好。記者蔡孟妤／翻攝
高雄音樂人蕭牧時，近期創作了一首陽光、正向的歌曲「HiHi 高雄」，展現高雄的美好。記者蔡孟妤／翻攝

在總統大選期間曾創作黑韓的嘲諷歌曲「高雄發大財」的高雄音樂人蕭牧時，近期創作了一首充滿陽光、正向的歌曲「HiHi 高雄」，展現高雄的美好及正在向世界招手，在Youtube頻道短短一天就有16萬點擊率。蕭牧時坦言，他之前寫歌是受朋友政治立場影響，但後來他自己觀察，發現高雄真的在往好的方向轉變，讓他有感而發，再度寫下這首截然不同的歌曲。

蕭牧時近期與海歸的友人小蔣、劉羽榆共同創作一首陽光、正向的歌曲「HiHi 高雄」MV，歌詞提到高雄正在「向世界招手」，MV取景也展現高雄的美好，在Youtube頻道短短一天就有16萬點擊率，更在美國亞洲文化電視公司(華亞電視ACTV)於美國當地時間3月31日上線網路直播，將連續播出一周。

蕭牧時表示，自己是個音樂創作人，沒有特定政治立場，只相信自己看到的，真實感受到的。他坦言，過去受到身邊許多罷韓的朋友影響，並在同學邀約下，寫下「高雄發大財」這首歌，但他回到高雄故鄉後，自己沉澱、出去走走一段時間，真的看到高雄的進步。

他說，他發現路真的變平了，經過中華地下道，看到道路的轉變，讓他相當有感；他也到高雄各地走走，深入認識了解高雄，發現「高雄真的在努力往好的方向轉變」，家鄉高雄真的有如巨人般在向世界招手，所以創作了「HiHi 高雄」這首歌。

蕭牧時說，他希望藉由音樂結合生長的城市高雄，讓世界看見高雄、看見台灣流行音樂，及音樂中的「愛」與「希望」。

高雄音樂人蕭牧時，近期創作了一首陽光、正向的歌曲「HiHi 高雄」，展現高雄的美好。記者蔡孟妤／翻攝
高雄音樂人蕭牧時，近期創作了一首陽光、正向的歌曲「HiHi 高雄」，展現高雄的美好。記者蔡孟妤／翻攝

發大財 網路直播 看見台灣

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