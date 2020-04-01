墾丁夜潛、夜航今起解禁 環團憂助長夜間非法打魚

為因應遊憩觀念和類形的改變，墾管處相隔8年再修訂規範海域遊憩活動管理方案，多項讓人耳目一新的創舉，營造遊憩和保育雙贏局面，觀光業者和學者多持正看法，但學者建議規範潛水行為的「導潛制度」，墾管處認為實務上難度高未納入，美中不足；環團則指開放夜潛和夜航恐助長非法打魚，並酸小小南灣遊憩區沙灘堆置水上活動器材亂象一直未解，有點本未倒置。

墾丁國家公園三面環海，是南台灣水上活動勝地，在「生態共生、遊憩共營」前提下，墾管處民國91年公告海域遊憩活動管理方案，這次修訂的創舉包括開放夜航、夜潛，增列自由潛水和無動力水上活動海域，最大亮點是參考澳州大堡礁海洋公園設置人工遊憩浮動平台的作法和分區機制，化解海上育樂區的遊憩衝突和生態環境壓力。

高雄餐旅大學觀光研究所教授吳英偉說，雖規定水上摩托車不得與游泳、潛水、 衝浪使用相同區位，但管理上的困難致法令難落實，造成同一地點不同活動遊客間的心理衝突，浮動平台可取代岸際，成為動力型遊憩活動的海上基地，一方面可以提供周邊海域緊急危難救助、增加遊客安全性，一方面降低自然環境的承載壓力。

墾丁海域潛水活動蓬勃發展，估計大小業者近百家，但有少數潛客踩踏珊瑚，又發生船潛潛客被漂走失蹤，為提供優質海洋旅遊模式，並維護潛客安全，墾管處原計畫納入結合生態旅遊的「導潛制度」，由墾管處認證的生態導潛員帶領才能下水，但國內潛水教練迄無官方認證制度，潛水業者對這項創舉認為立意好，但執行將遇阻力，墾管處暫未列入，吳英偉認為美中不足。

屏東縣環境保護聯盟認為，墾丁海域夜間違法打魚已經抓不勝抓，開放夜潛恐讓合法掩護非法；另外，墾丁南灣沙灘美景媲美國外，且是墾丁的「門面」，岸上盡是水上活動業者任意堆置的營生設備和器材，讓人看了搖頭，縱有好的立法，若執行力不足，也大打折扣。