快訊

極音速反艦飛彈揭幕：美軍航艦戰鬥群還能稱霸全球？

搶板信銀案／歹徒搭捷運不知怎投幣 不排除有再搶劫想法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄市推勞工禮貌運動PLUS版：連假少出門、下班少續攤

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市勞工局長王秋冬（右二）請勞工朋友支持「勞工禮貌運動PLUS版」，強調「連假少出門、下班少續攤」。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局長王秋冬（右二）請勞工朋友支持「勞工禮貌運動PLUS版」，強調「連假少出門、下班少續攤」。圖／高雄市勞工局提供

新冠肺炎疫情仍在延燒，高雄市政府除了推動「校園新禮貌運動」，勞工局又針對勞工朋友提出「勞工禮貌運動PLUS版」，強調「連假少出門、下班少續攤」。局長王秋冬表示，民眾休清明連假，但病毒不會放假，連假可能衍生親友間群聚感染風險，防疫要從自身做起。勞工局也已行文中央建議統籌購配事業單位與職業工會口罩，避免無暇排隊勞工暴露在集體傳染風險中。

勞工局推動的「勞工禮貌運動PLUS版」，是基於現有人與人之間距離1公尺以上的社交距離概念延伸。由於清明連假天數不少，民眾可能前往納骨塔與其他大眾密集場所活動，目前口罩供給仍無法達到完全滿足狀態，恐導致部分民眾未戴口罩而產生集體感染。而部分產業勞工有「續攤」習慣，飲食時未戴口罩是常態，因此呼籲工會與勞工朋友「連假少出門、下班少續攤」，讓上班場所環境維持單純，可有效避免工作場所集體染疫問題。

王秋冬表示，近期陸續接到多位工會理事長反映，工會會員因須定時上班或無固定工作時間卻須待命服務上門客戶，像是美容、美髮、餐飲自營作業者等，實在無法第一時間至藥局排序購買口罩。為了讓販售及領取口罩的管道更為多元，勞工局已建請中央同意開放各事業單位及職業工會，可做為其員工或會員購置領取口罩窗口，方便勞工取得口罩。

高雄市勞工局宣導「勞工禮貌運動PLUS版」，強調「連假少出門、下班少續攤」。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局宣導「勞工禮貌運動PLUS版」，強調「連假少出門、下班少續攤」。圖／高雄市勞工局提供

口罩 連假 勞工局

延伸閱讀

網拍業者囤積4千片口罩 刑事局抓人查出售價超貴

網售口罩未出貨賺國難財 男子遭逮聲押獲准

菲律賓缺防護裝備 台灣同鄉會捐1萬片口罩

疫情蔓延 研究：戴口罩利己利他成救命丹

相關新聞

高市議會程委會確將討論延會 康裕成：對韓沒信心？

高雄市議會本月7日將開程序委員會，會中要討論的第一案就是定期大會是否延會。民進黨議員康裕成質疑如果不是一心想要延會，需要...

兒童節遊壽山動物園 親子56公車可免費搭

4月4日兒童節將至，高雄市交通局與港都客運公司、壽山動物園共同推出兒童節期間限定活動，只要4月4日當天親子一同搭乘56公...

看見韓國瑜拚市政 他寫歌從黑韓變陽光

在總統大選期間曾創作黑韓的嘲諷歌曲「高雄發大財」的高雄音樂人蕭牧時，近期創作了一首充滿陽光、正向的歌曲「HiHi 高雄」...

墾丁夜潛、夜航今起解禁 環團憂助長夜間非法打魚

為因應遊憩觀念和類形的改變，墾管處相隔8年再修訂規範海域遊憩活動管理方案，多項讓人耳目一新的創舉，營造遊憩和保育雙贏局面...

高雄市推勞工禮貌運動PLUS版：連假少出門、下班少續攤

新冠肺炎疫情仍在延燒，高雄市政府除了推動「校園新禮貌運動」，勞工局又針對勞工朋友提出「勞工禮貌運動PLUS版」，強調「連...

「喔喔...非住宿生」 高醫大這款防疫門禁能揪出擅闖者

新冠肺炎發燒，阻絕病毒入侵是防疫第一要務，擔任宿舍樓長的高雄醫學大學醫務管理暨醫療資訊學系學生葉品誠，發揮所長，在宿舍門...

新規上路！屏東火車站與客運準備好了

今起搭台鐵必須戴口罩、量體溫才能上車，屏東火車站及客運業者早已著手相關防疫工作，改為單一上下車入口，並設置紅外線測溫儀。...

馬祖鄉親返國在台居家檢疫 除中央補助縣府再加1千元

新冠肺炎持續延燒，中央流行疫情指揮中心宣布，未來澎湖、金門、馬祖等離島民眾返國居家檢疫，不得搭乘國內海空運航班，並須先在...

配合社交距離 黃偉哲：記者會、開會改梅花座或空一格

高雄市副市長葉匡時建議行政院應率先示範社交距離，台中、台南、高雄三市首長每周四要坐高鐵到行政院開會，既不合乎行政效率，也...

墾丁國家公園海域大解禁 獨木舟、夜潛、夜航…通通可

屏東墾丁是國內水上活動勝地，為因應日新月異的海域遊憩活動類型，墾管處今天公告新修訂的海域遊憩活動管理方案，率全國之先開放...

清明連假碰上馬祖霧季 縣府緊急協調加開航班疏散人潮

根據中央氣象局資料顯示，今清晨因鋒面通過，中部以北降雨機率大，西半部地區則易有霧影響能見度，離島馬祖也因天候不佳導致航班...

晴空無雲卻淹大水 高雄路竹三公宮夢魘終解除

晴朗無雲的天氣，住家廣場竟會淹大水！地勢低窪的高雄路竹區頂寮里三公宮附近住戶，長年即因海水倒灌，飽受晴天淹水之苦。立委邱...

熱門新聞

影／強制戴口罩、量體溫 汐科站排隊人潮看不到盡頭

劍潭捷運站旁麥當勞無預警歇業 士林夜市人潮少8成

彰化縣新冠肺炎確診病例累計16人 新增2例均是留學生

影／台鐵紅外線蚵仔麵線、熱包子頻嗶叫 無人站量額溫

清明連假台中交通疏導看這邊 防疫暢行不塞車

實名制官員不配合 鄭文燦重話：沒特權、違規就懲處

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。