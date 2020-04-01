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高雄市推勞工禮貌運動PLUS版：連假少出門、下班少續攤
新冠肺炎疫情仍在延燒，高雄市政府除了推動「校園新禮貌運動」，勞工局又針對勞工朋友提出「勞工禮貌運動PLUS版」，強調「連假少出門、下班少續攤」。局長王秋冬表示，民眾休清明連假，但病毒不會放假，連假可能衍生親友間群聚感染風險，防疫要從自身做起。勞工局也已行文中央建議統籌購配事業單位與職業工會口罩，避免無暇排隊勞工暴露在集體傳染風險中。
勞工局推動的「勞工禮貌運動PLUS版」，是基於現有人與人之間距離1公尺以上的社交距離概念延伸。由於清明連假天數不少，民眾可能前往納骨塔與其他大眾密集場所活動，目前口罩供給仍無法達到完全滿足狀態，恐導致部分民眾未戴口罩而產生集體感染。而部分產業勞工有「續攤」習慣，飲食時未戴口罩是常態，因此呼籲工會與勞工朋友「連假少出門、下班少續攤」，讓上班場所環境維持單純，可有效避免工作場所集體染疫問題。
王秋冬表示，近期陸續接到多位工會理事長反映，工會會員因須定時上班或無固定工作時間卻須待命服務上門客戶，像是美容、美髮、餐飲自營作業者等，實在無法第一時間至藥局排序購買口罩。為了讓販售及領取口罩的管道更為多元，勞工局已建請中央同意開放各事業單位及職業工會，可做為其員工或會員購置領取口罩窗口，方便勞工取得口罩。
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