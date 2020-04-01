高市議會程委會確將討論延會 康裕成：對韓沒信心？

高雄市議會本月7日將開程序委員會，會中要討論的第一案就是定期大會是否延會。民進黨議員康裕成質疑如果不是一心想要延會，需要拿出來討論嗎？是國民黨議員對韓國瑜沒有信心或韓指示要延會？高雄市新聞局長鄭照新表示，高雄市政府尊重議會的任何考量和決定。

康裕成表示，高雄市議會7日程序委員會要討論的重點如下：案由一:第3次定期大會原定於4月16日召開,現因新冠肺炎病例逐日增多,中央流行疫情指揮中心建議室內超過一百人以上集會停辦,大會是否延期?案由二:第3次定期大會期間為因應新冠肺炎疫情，議事廳人員管制措施及暫停開放旁聽席。案由三:第3次定期大會市政府提案上程事宜。案由四:第3次定期大會市長施政報告後,議員質詢順序及發言時間。

康裕成表示，她是前議長，當然知道這個案由（延會）現任議長應該知情，而且很重要，所以排在第1案。如果不是一心想要延會，需要拿出來討論嗎？國民黨議員對韓國瑜那麼沒信心嗎？怕韓來議會備詢漏氣出糗嗎？還是根本就是韓指示要延會的？

康表示，程序委員會委員共9席，民進黨團只有2席，只要列入程序委員會的議程案由，國民黨用人數優勢就能通過，想延期就能延期，想不開就能不開。國民黨想延期反罷韓就直接了當的說吧！幹嘛躲在疫情後面？現在議會首先該討論的應該是「開議時如何防範疫情傳染」才對。

參與無黨聯盟運作的親民黨議員吳益政說，程序委員會的討論要儘可能周延，不能只是討論定期大會延或不延，還要討論如果不延，有什麼方法讓會議較安全、順利的進行？可不可用視訊？能不能把官員列席的坐位隔開一點？

時代力量議員林于凱認為定期大會不應延後開議。他表示，議會空間和市政府辦公空間比，寬敞許多，要是議會為了防疫就要延會，辦公人數比議會多的高雄市政府是不是也應停止辦公1個月？市府員工個別之間的座位大多數比議員之間的座位距離小，如果市府人員照常上班，議會大會為什麼要停？

國民黨議會黨團總召曾俊傑再次強調，延會是為了防疫！有些民進黨議員建議用視訊，但他向議會了解，目前還未設置議員休息室和官員視訊連線的系統，議會開大會期間的市長施政報告、市政總質詢等，議會內聚了上百人，才會擔心的提出來討論。