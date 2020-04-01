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高市議會程委會確將討論延會 康裕成：對韓沒信心？

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議會前議長、議員康裕成質疑市議會程序委員會要討論大會要不要延期是為了罷免市長韓國瑜案。圖／本報資料照片
高雄市議會前議長、議員康裕成質疑市議會程序委員會要討論大會要不要延期是為了罷免市長韓國瑜案。圖／本報資料照片

高雄市議會本月7日將開程序委員會，會中要討論的第一案就是定期大會是否延會。民進黨議員康裕成質疑如果不是一心想要延會，需要拿出來討論嗎？是國民黨議員對韓國瑜沒有信心或韓指示要延會？高雄市新聞局長鄭照新表示，高雄市政府尊重議會的任何考量和決定。

康裕成表示，高雄市議會7日程序委員會要討論的重點如下：案由一:第3次定期大會原定於4月16日召開,現因新冠肺炎病例逐日增多,中央流行疫情指揮中心建議室內超過一百人以上集會停辦,大會是否延期?案由二:第3次定期大會期間為因應新冠肺炎疫情，議事廳人員管制措施及暫停開放旁聽席。案由三:第3次定期大會市政府提案上程事宜。案由四:第3次定期大會市長施政報告後,議員質詢順序及發言時間。

康裕成表示，她是前議長，當然知道這個案由（延會）現任議長應該知情，而且很重要，所以排在第1案。如果不是一心想要延會，需要拿出來討論嗎？國民黨議員對韓國瑜那麼沒信心嗎？怕韓來議會備詢漏氣出糗嗎？還是根本就是韓指示要延會的？

康表示，程序委員會委員共9席，民進黨團只有2席，只要列入程序委員會的議程案由，國民黨用人數優勢就能通過，想延期就能延期，想不開就能不開。國民黨想延期反罷韓就直接了當的說吧！幹嘛躲在疫情後面？現在議會首先該討論的應該是「開議時如何防範疫情傳染」才對。

參與無黨聯盟運作的親民黨議員吳益政說，程序委員會的討論要儘可能周延，不能只是討論定期大會延或不延，還要討論如果不延，有什麼方法讓會議較安全、順利的進行？可不可用視訊？能不能把官員列席的坐位隔開一點？

時代力量議員林于凱認為定期大會不應延後開議。他表示，議會空間和市政府辦公空間比，寬敞許多，要是議會為了防疫就要延會，辦公人數比議會多的高雄市政府是不是也應停止辦公1個月？市府員工個別之間的座位大多數比議員之間的座位距離小，如果市府人員照常上班，議會大會為什麼要停？

國民黨議會黨團總召曾俊傑再次強調，延會是為了防疫！有些民進黨議員建議用視訊，但他向議會了解，目前還未設置議員休息室和官員視訊連線的系統，議會開大會期間的市長施政報告、市政總質詢等，議會內聚了上百人，才會擔心的提出來討論。

對於民進黨議員質疑程序委員會要討論延會之事與市政府有關。鄭照新表示，議會的決定，市府都尊重，市府就是做好面對議員監督質詢最好的準備。

高雄市議會程序委員會本月7日要開會，第一案要討論的是定期大會要不要延期。圖／本報資料照片
高雄市議會程序委員會本月7日要開會，第一案要討論的是定期大會要不要延期。圖／本報資料照片

高雄市 國民黨 疫情

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