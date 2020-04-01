高雄水利局副局長韓榮華 接台南市水利局長

高雄市政府水利局副局長韓榮華今天接掌台南市政府水利局長，台南市長黃偉哲表示，新任局長無論學養、治水成效都值得肯定，「人才是國家的」，台南又是淹水重災區，希望藉由他的長才為台南市做好排水整治及水利工程。

台南市前水利局長李賢義出任台灣港務公司董事長，遺缺迅速由韓榮華接任。韓榮華為成功大學土木工程系碩士畢業，曾任高雄市水利局總工程司、水利局科長，曾獲2011年行政院模範公務人員等，在高雄縣市合併後獲得前市長陳菊重用，後來代理高雄市水利局長，市府一度要真除讓他出任局長，但因家庭因素作罷，韓國瑜接任高雄市長後，他返回原職任副局長。

黃偉哲表示，韓局長在治水成效值得肯定，「人才是國家的」，台南又是淹水重災區，全國易淹水地區五分之三在台南，所以要找實務界的人。行政院長蘇貞昌借重前局長李賢義的專長到台灣港務公司，台南市政府也樂於與他配合，接下來台南安平港開發及整體規畫都期待和港務公司密切合作。