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「喔喔...非住宿生」 高醫大這款防疫門禁能揪出擅闖者

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄醫學大學校長鐘育志（左），頒發感謝狀感謝醫管系學生對防疫做出的貢獻。圖／高醫大提供
高雄醫學大學校長鐘育志（左），頒發感謝狀感謝醫管系學生對防疫做出的貢獻。圖／高醫大提供

新冠肺炎發燒，阻絕病毒入侵是防疫第一要務，擔任宿舍樓長的高雄醫學大學醫務管理暨醫療資訊學系學生葉品誠，發揮所長，在宿舍門禁系統上開發出可以判讀住宿生身分的功能，沒有量體溫的非住宿生，刷卡想進宿舍就會傳出「喔喔... 非住宿生」警語，休想闖入宿舍一步。

配合防疫，高醫大3月4日起執行門禁管制，校外人士不得進入校園、宿舍僅開放住宿生進出。為求慎重，學生進入宿舍前，會進一步確認是否確為住宿生，且體溫正常，兩道防線導致學生「過卡」時常需費時等候，擔任宿舍樓長的醫管系生葉品誠為此開發出刷卡識別功能，住宿身若已量體溫，刷卡時一秒就通關，體溫超標的非住宿生，馬上會傳出警語擋駕。

葉品誠這項發明，提升門禁效能，校長鐘育志在校內防疫會議特別頒發感謝狀，表達鼓勵。

學校表示，為了有效把關門防，全校行政同仁總動員，組成近300人 的「門神守護大隊」，在三個入口輪值，確認進出人員的身分與體溫，掌握教職員生的健康狀況。圖書資訊處也設計「自主健康管理系統」，學生在系統內詳實填報後，就可憑著手機的「安心通行證」進出校園，形同「防疫通行證」。

高醫大醫管系學生開發出的門禁識別系統，可揪出未量體溫的非住宿生。圖／高醫大提供
高醫大醫管系學生開發出的門禁識別系統，可揪出未量體溫的非住宿生。圖／高醫大提供

宿舍 新冠肺炎 發燒

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