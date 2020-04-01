馬祖鄉親返國在台居家檢疫 除中央補助縣府再加1千元

新冠肺炎持續延燒，中央流行疫情指揮中心宣布，未來澎湖、金門、馬祖等離島民眾返國居家檢疫，不得搭乘國內海空運航班，並須先在台灣進行居家檢疫14天後才可返回離島，連江縣政府也表示，在台居家檢疫除中央每日補助1000元外，縣府還會再補助1000元。

連江縣長劉增應指出，因應疫情蔓延情況尚無減緩趨勢，為避免離島縣市破口，中央昨宣布若返台居家檢疫地址為離島者，除不得自行搭乘國內海空運航班外，也須在台灣進行居家檢疫14天後才可返回澎金馬。

劉增應表示，在台居家檢疫的方式可分為3種並有優先順序，第一，居住在自己或親朋好友家中；第二，住在防疫旅館，金門、馬祖在北部皆有特約防疫旅館，中南部則由中央協調其他縣市安排防疫旅館入住。

第三，若以上2方式仍無法找到在台居家檢疫的住所，就須申請入住中央設置的集中檢疫場所，集中檢疫場所的部分將由中央來制定相關流程。

連江縣疫情指揮中心表示，在台配合集中居家檢疫的檢疫所，將以桃園檢疫所為優先，中央集中防疫所為輔，此外，居家檢疫除中央每日補助1000元外，縣府也會再每日補助1000元。

另外，為配合疫情及未來隔離空間的需求，劉增應日前率副縣長王忠銘、衛生局長謝春福等，會同軍方參謀長邱之峰及醫政官，視察位於南竿的中興營區及第二營區閒置空間，了解收容空間規畫及相關設施準備情形。

劉增應除了肯定其積極配合防疫作業，也表示目前已超前部署完成四鄉五島的收治場所規畫，防患於未然是把疫情阻絕在境外的第一要務，劉也提醒軍民鄉親共同嚴加戒備，避免感染的發生。