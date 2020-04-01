罷韓團體推洗手罷舞 宣導防疫及罷免投票

罷免高雄市長韓國瑜進入連署書審查階段，為宣傳罷免投票，罷韓團體錄製「洗手罷舞」，除推廣正確的防疫洗手方式，也加入「蓋、投」動作，盼民眾蓋下同意罷免票並投出高雄新未來。

Ｗecare高雄等公民團體代表「罷韓四君子」與民眾一起錄製「洗手罷舞」，這支長約2分鐘的舞蹈主要在教導民眾面對新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）應落實勤洗手、戴口罩等防護工作；至於洗手也要做到「內外夾弓大立腕」的口訣，才算確實。

參與錄製洗手罷舞的罷免提案法定領銜人陳冠榮及公民割草發言人李佾潔都是醫生，兩人著醫生袍與台灣基進新聞部副發言人張博洋、Ｗecare高雄發起人尹立與民眾大跳洗手罷舞，雖然有人手腳不協調，卻能完整表達洗手罷舞的意涵。

尹立表示，參與錄製人員大多花4到5天練舞，希望用詼諧幽默的方式傳達防疫的重要，也盼民眾在面對防疫之餘也不忘罷免有助於高雄恢復健康。陳冠榮強調罷韓絕不會是防疫破口，呼籲民眾有信心面對將要舉辦的罷免投票。

高雄市選委會日前寄出2000張連署查詢單，尹立指出昨天已是查詢單回函的最後一天卻有人才剛收到，他呼籲市選委會的公務人員要秉公辦理，勿失公正以免觸法。

罷韓公民團體3月9日送交第2階段罷免連署書逾40萬份，依照選罷法規定，罷免第2階段要在40天內完成查核。經中選會公告2階罷免成案後，要在20至60天內辦理罷免投票。公民團體預估罷免投票時間可能在6月中旬左右。