配合社交距離 黃偉哲：記者會、開會改梅花座或空一格

高雄市副市長葉匡時建議行政院應率先示範社交距離，台中、台南、高雄三市首長每周四要坐高鐵到行政院開會，既不合乎行政效率，也不符合社交距離指引原則，應改為線上開會。對此，台南市長黃偉哲表示採開放態度，一切都配合行政院決定。

黃偉哲表示，台灣社交距離剛開始實施，如果行政院會改採視訊會議，地方政府會積極配合；若行政院決定還是在台北開，地方也是配合。目前立法院還在開會，是否只有行政院會要改採視訊為可以討論的議題，「我們本身採開放態度」。