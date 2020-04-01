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配合社交距離 黃偉哲：記者會、開會改梅花座或空一格
高雄市副市長葉匡時建議行政院應率先示範社交距離，台中、台南、高雄三市首長每周四要坐高鐵到行政院開會，既不合乎行政效率，也不符合社交距離指引原則，應改為線上開會。對此，台南市長黃偉哲表示採開放態度，一切都配合行政院決定。
黃偉哲表示，台灣社交距離剛開始實施，如果行政院會改採視訊會議，地方政府會積極配合；若行政院決定還是在台北開，地方也是配合。目前立法院還在開會，是否只有行政院會要改採視訊為可以討論的議題，「我們本身採開放態度」。
黃偉哲今天下午出席農業局舉辦的花卉行銷記者會，與會來賓座位都安排空一格的距離，黃偉哲表示，市府開會現在也都改採梅花座或中間空一格，室內若較擁擠則希望大家可以戴口罩，不管是增加篩檢人數、採取社交距離、視訊方式等都是希望能降低傳播速率，落實防疫。
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