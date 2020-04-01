墾丁國家公園海域大解禁 獨木舟、夜潛、夜航…通通可

屏東墾丁是國內水上活動勝地，為因應日新月異的海域遊憩活動類型，墾管處今天公告新修訂的海域遊憩活動管理方案，率全國之先開放包括遊艇夜間航行、夜間潛水、增設無動力水上活動和自由潛水海域，設置海上浮動平台做動力與無動力海上活動的分界；開放幅度堪稱歷次之最且有多項創舉，墾管處評估若不受新冠肺炎疫情影響，新方案1年可帶進10萬遊客。

墾丁國家公園三面環海，包含潛水、衝浪、拖曳傘、水上摩托車等水上活動蓬勃發展；墾管處長許亞儒說，規範園內水上遊憩相關規定的「墾丁國家公園海域遊憩活動管理方案」已長達8年未修訂，前年啟動修訂，去年9月送國家公園計畫委員會審核通過今天公告實施，動力機具活動維持總量管制不變外，有多項堪稱空前的創新變革，新興的「水上鋼鐵人」因安全考量未納入。

由於水上活動區域交疊，水上摩托車險撞上戲水、衝浪遊客的驚險畫面不時上演，為降低海灘遊客密度對環境造成的壓力和遊憩衝突，墾管處依學者建議創新導入遊憩浮動平台和分區機制，規畫離岸200公尺內為無動力、300公尺外為動力型活動海域，中間100公尺海域設置區隔戲水遊客的人工浮動平台，先以南灣和後壁湖航道西側為試辦點，申請設置辦法報內政部核定後實施。

這次新增無動力水上活動項目，墾管處評估獨木舟、立式划槳對環境影響低且安全性高，開放後灣、萬里桐、後壁湖航道東側潟湖區、出水口西側、南灣、船帆石、港口溪出海口等5處海域，活動範圍距岸200公尺範圍內，與水上摩托車活動範圍距岸300公尺外，中間有段安全緩衝區；近年新興的自由潛水也獨立增列，區域與浮潛及水肺潛水相同。