清明連假碰上馬祖霧季 縣府緊急協調加開航班疏散人潮

根據中央氣象局資料顯示，今清晨因鋒面通過，中部以北降雨機率大，西半部地區則易有霧影響能見度，離島馬祖也因天候不佳導致航班不穩，為在清明連假期間能疏運人潮，立委陳雪生向立榮航空爭取加開航班，讓民眾能順利往返台馬兩地。

天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播 賴忠瑋」臉書粉絲團表示，明起4天清明連假的天氣都不太穩。而目前已進入春夏霧季的馬祖，連日因天候不佳因素導致航班不穩，不少班機臨時取消，以致多數旅客滯留機場。

面對即將到來的清明連假，連江縣政府緊急協調立榮航空今下午加開班機，包含松山飛南竿下午2時20分，南竿回松山下午3時45分。

連江縣交通旅遊局長林長青也宣布，松山往南竿即起開放訂位，南竿往松山下午2時30分現場唱名候補，請需要民眾多加使用。

陳雪生今也致電立榮董事長林志忠，希望能在天氣好轉時增開加班機，林志忠也允諾協助疏運，在連假期間讓民眾能順利往返台馬兩地。

另外，林長青也提醒，搭乘飛機的旅客請務必全程佩戴口罩，為避免有飛沫傳染的風險，立榮航空也暫時不在飛機上提供餐點和飲品，請民眾諒解及配合。