聽新聞
test
0:00 / 0:00
清明連假碰上馬祖霧季 縣府緊急協調加開航班疏散人潮
根據中央氣象局資料顯示，今清晨因鋒面通過，中部以北降雨機率大，西半部地區則易有霧影響能見度，離島馬祖也因天候不佳導致航班不穩，為在清明連假期間能疏運人潮，立委陳雪生向立榮航空爭取加開航班，讓民眾能順利往返台馬兩地。
天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播 賴忠瑋」臉書粉絲團表示，明起4天清明連假的天氣都不太穩。而目前已進入春夏霧季的馬祖，連日因天候不佳因素導致航班不穩，不少班機臨時取消，以致多數旅客滯留機場。
面對即將到來的清明連假，連江縣政府緊急協調立榮航空今下午加開班機，包含松山飛南竿下午2時20分，南竿回松山下午3時45分。
連江縣交通旅遊局長林長青也宣布，松山往南竿即起開放訂位，南竿往松山下午2時30分現場唱名候補，請需要民眾多加使用。
陳雪生今也致電立榮董事長林志忠，希望能在天氣好轉時增開加班機，林志忠也允諾協助疏運，在連假期間讓民眾能順利往返台馬兩地。
另外，林長青也提醒，搭乘飛機的旅客請務必全程佩戴口罩，為避免有飛沫傳染的風險，立榮航空也暫時不在飛機上提供餐點和飲品，請民眾諒解及配合。
搭乘飛機時，除了在松山機場需量體溫確保無發燒情況才可登機，抵達馬祖入境時也會利用紅外線體溫檢測儀進行檢測，做好一切防疫措施。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言