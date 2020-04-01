晴空無雲卻淹大水 高雄路竹三公宮夢魘終解除

晴朗無雲的天氣，住家廣場竟會淹大水！地勢低窪的高雄路竹區頂寮里三公宮附近住戶，長年即因海水倒灌，飽受晴天淹水之苦。立委邱志偉前年替居民向經濟部水利署請命，要求緊急處置，近期相關工程已經完工，防潮閘門工程及移動式抽水機再建置完成後，當地可望能擺脫淹水惡夢。

靠近高雄興達港的路竹三公宮，地勢低窪，每逢漲潮，海水即沿著舢舨舊航道灌入社區，淹沒道路與住家廣場，滿潮時，積水甚至達30公分，當地30多住戶出外得避開積水路段，困擾不已。

晴空無雲，住家卻淹大水，是路竹區頂頂寮里民長年的夢魘，立委邱志偉鑑此，前年邀經濟部水利署、高雄市政府水利局、路竹區公所及在地議員、里長共同會勘，並向水利署爭取經費，由高雄市政府水利局辦理應急工程，目前東側長達320公尺的堤岸已加高50公分，近百公尺的護岸欄杆也復原，也增設防潮閘門及移動式抽水機，徹底解決水患。

「晴天卻淹大水，居民的無力感可想而知」，邱志偉對水利署、高市水利局通力合作，能為民眾解決困擾，表示感謝。